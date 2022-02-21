https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-ekmege-zam-destek-olmasa-4-liradan-satmak-zorunda-kaliriz-1054083580.html
Bursa'da ekmeğe zam: 'Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız'
Bursa'da ekmeğe zam: 'Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız'
Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2.5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:38+0300
2022-02-21T16:38+0300
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ekmek
ekonomi
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zam
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Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, şunları söyledi:Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220212/yozgatta-ekmege-zam-geldi-1053782832.html
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ekmek, bursa, zam
Bursa'da ekmeğe zam: 'Destek olmasa 4 liradan satmak zorunda kalırız'
16:38 21.02.2022 (güncellendi: 16:44 21.02.2022) Abone ol
Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetlere daha fazla esnafın dayanamadığını belirterek 2.5 TL olan 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.
Bursa Fırıncılar Odası, 200 gram ekmeğin 3 liradan satılacağını açıkladı.
Bursa Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çırakoğlu, şunları söyledi:
"1 ay önce böyle bir karar almıştık. Ancak vatandaşımıza yansıtmak istemedik. Artan maliyetler sebebiyle bizlerde fazla dayanamadık. 2.5 liradan satılan 200 gram ekmeği, 3 lira olarak açıklamak zorunda kaldık. Bugün itibariyle herkes uygulamaya başladı. Tabii ki serbest piyasada halkımız istediği fiyata ekmek bulması mümkün. Mahalle fırınları verdiği hizmet, kaliteli ve protein değeri yüksek ekmeği 3 liranın üzerinde de satabiliyor. Şu anda devletin fırıncılara vermiş olduğu destek olmasa, biz bu fiyatlara da ekmek satamayız. En az bir ekmeği 4 liradan satmak zorunda kalırız."
Bursa Büyükşehir Belediyesi iştirâklerinden BESAŞ ise 400 gram ekmeği 2 lira 75 kuruştan satıyor.