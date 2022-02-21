https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-hirsizlik-icin-camiye-giren-bir-kisi-imami-3-yerinden-bicakladi--1054061575.html

Bursa’da hırsızlık için camiye giren bir kişi imamı 3 yerinden bıçakladı

Bursa’da hırsızlık için camiye giren bir kişi imamı 3 yerinden bıçakladı

Bursa’da hırsızlık yapmak için camiye giren şüpheli kendisini engellemeye çalışan imamı 3 yerinden bıçaklayarak kaçtı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

cami

imam

bursa

bıçaklama

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Canlılar Camii Kuran Kursu’na hırsızlığa giren şüpheliyi gören imam Halil Okumuş, hırsızı engellemeye çalıştı. Ardından yaşanan arbedenin ardından şüpheli yanında getirdiği bıçak ile imamı 3 yerinden bıçakladı. Şüpheli olay yerinden hızlıca kaçarken imam bağırarak çevredekilerden yardım istedi. Yardıma gelen vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalesinin ardından Halil Okumuş, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan imam Okumuş’un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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cami, imam, bursa, bıçaklama