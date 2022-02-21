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CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Bahçeli’nin kandilleri'
CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Bahçeli’nin kandilleri'
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği kandilleri sosyal medya adresinden paylaştı 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kendisine gönderilen kandillere ilişkin bir videoyu Twitter'dan paylaştı. "Sevgili halkım merhaba, burası genel merkezimizdeki makam odalarının hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz" sözleriyle başlayan videoda Kılıçdaroğlu "Halk acı içinde Bahçeli 5’li çete savunmasında” ifadelerini kullandı.
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kandil, kemal kılıçdaroğlu, mhp, chp

CHP lideri Kılıçdaroğlu paylaştı: 'Bahçeli’nin kandilleri'

21:30 21.02.2022 (güncellendi: 21:35 21.02.2022)
© REUTERS / CAGLA GURDOGANKemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / CAGLA GURDOGAN
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, MHP teşkilatlarının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ne gönderdiği kandilleri sosyal medya adresinden paylaştı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin talimatıyla kendisine gönderilen kandillere ilişkin bir videoyu Twitter'dan paylaştı.
"Sevgili halkım merhaba, burası genel merkezimizdeki makam odalarının hemen yanında bulunan küçük kütüphanemiz" sözleriyle başlayan videoda Kılıçdaroğlu "Halk acı içinde Bahçeli 5’li çete savunmasında” ifadelerini kullandı.
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