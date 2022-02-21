Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220221/cift-asililarda-en-sik-gorulen-koronavirus-semptomlari-belli-oldu-1054085941.html
Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu
Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu
Norveç’te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T17:50+0300
2022-02-21T17:51+0300
koronavirüs
korona
koronavirüs
aşı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053665645_0:54:3071:1781_1920x0_80_0_0_103f505aecb0593d371cab26064b4e4c.jpg
Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ederken, Norveç’te aşılı kişilerin yeniden enfekte olması üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi.Yapılan çalışmada, iki doz aşılı kişilerde görülen semptomlar açıklanırken, en sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.Ülkede Omicron varyantı olan kişilerin tespit edildiği bir partideki 111 kişide yapılan araştırmada, dokuz Omicron semptomumun çift doz aşılı kişilerde görüldüğü aktarılırken, kişilerin yüzde 89’unun iki doz aşı olduğu bildirildi.Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'da yayımlanan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, parti müdavimleri tarafından tam olarak aşılanmış sekiz temel semptomun yaşandığı iddia edildi.İşte o semptomlar:ÖksürükBurun akmasıTükenmişlikBoğaz ağrısıBaş ağrısıKas ağrısıAteşHapşırmaOmicron'un erken belirtileriUzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı.Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/09/1053665645_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_ec591b9d6b99e898afe8712d5317655e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
korona, koronavirüs, aşı

Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu

17:50 21.02.2022 (güncellendi: 17:51 21.02.2022)
© REUTERS / ANDREW KELLYKoronavirüs
Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / ANDREW KELLY
Abone olGoogle news
Norveç’te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.
Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ederken, Norveç’te aşılı kişilerin yeniden enfekte olması üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi.
© DHATürkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
Türkiye - Koronavirüs - İstanbul - İstiklal Caddesi
© DHA
Yapılan çalışmada, iki doz aşılı kişilerde görülen semptomlar açıklanırken, en sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.
Ülkede Omicron varyantı olan kişilerin tespit edildiği bir partideki 111 kişide yapılan araştırmada, dokuz Omicron semptomumun çift doz aşılı kişilerde görüldüğü aktarılırken, kişilerin yüzde 89’unun iki doz aşı olduğu bildirildi.
Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'da yayımlanan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, parti müdavimleri tarafından tam olarak aşılanmış sekiz temel semptomun yaşandığı iddia edildi.
İşte o semptomlar:
Öksürük
Burun akması
Tükenmişlik
Boğaz ağrısı
Baş ağrısı
Kas ağrısı
Ateş
Hapşırma

Omicron'un erken belirtileri

Uzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı.
Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала