https://tr.sputniknews.com/20220221/cift-asililarda-en-sik-gorulen-koronavirus-semptomlari-belli-oldu-1054085941.html

Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu

Çift aşılılarda en sık görülen koronavirüs semptomları belli oldu

Norveç’te yapılan yeni bir araştırmada, iki doz aşı olmuş kişilerde en çok görülen dokuz semptom ve iki erken belirti açıklandı. En sık görülen belirtiler... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T17:50+0300

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koronavirüs

korona

koronavirüs

aşı

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Koronavirüs ile mücadele kapsamında aşılama son sürat devam ederken, Norveç’te aşılı kişilerin yeniden enfekte olması üzerine yeni bir çalışma gerçekleştirildi.Yapılan çalışmada, iki doz aşılı kişilerde görülen semptomlar açıklanırken, en sık görülen belirtiler öksürük, burun akıntısı ve yorgunluk olurken, en az görülen belirtiler hapşırma ve ateş oldu.Ülkede Omicron varyantı olan kişilerin tespit edildiği bir partideki 111 kişide yapılan araştırmada, dokuz Omicron semptomumun çift doz aşılı kişilerde görüldüğü aktarılırken, kişilerin yüzde 89’unun iki doz aşı olduğu bildirildi.Bulaşıcı hastalık ve epidemiyoloji dergisi Eurosurveillance'da yayımlanan araştırmadan elde edilen bulgulara göre, parti müdavimleri tarafından tam olarak aşılanmış sekiz temel semptomun yaşandığı iddia edildi.İşte o semptomlar:ÖksürükBurun akmasıTükenmişlikBoğaz ağrısıBaş ağrısıKas ağrısıAteşHapşırmaOmicron'un erken belirtileriUzmanlar ayrıca, pozitif bir testten önce bile ortaya çıkabilen iki Omicron belirtisi olduğu konusunda uyarıda bulunurken, bunların yorgunluk ve baş dönmesi/bayılma olduğu vurgulandı.Omicron'u Güney Afrika'da ilk kez tanımlayan Dr. Angelique Coetzee, daha önce yorgunluğun varyantın ana semptomlarından biri olduğundan bahsetmişti.

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