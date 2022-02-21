'Suisse Sırları': İsviçre'nin köklü bankasından devlet başkanları ve zenginlerin bilgileri sızdı
10:28 21.02.2022 (güncellendi: 10:54 21.02.2022)
İsviçre'nin en köklü bankalarından Credit Suisse, bir muhbirin 30 bine yakın müşterinin verilerini basına sızdırması sonrasında İsviçre bankacılık tarihinin en büyük skandallarından birinin odağına girdi. Verileri sızdırılanlar arasında devlet başkanları, in iş insanları ve generaller yer alıyor.
Önde gelen İsviçre bankalarından Credit Suisse’te 100 milyar dolardan fazla para bulunduran 30 bin müşterinin hesap detayları sızdı.
Müşteriler arasında Ürdün Kralı Abdullah, Arap Baharı'nda devrilen eski Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in oğulları, Pakistan istihbarat şefi General Ahater Abdurrahman'ın oğulları ve İtalya'nın en büyük organize suç örgütü Ndrangheta'ya yakın isimlerden Antonio Velardo bulunuyor.
Banka, konuya ilişkin açıklamasında iddiaları reddederek, uyum ve kontrol prosedürlerini güçlerindirmeyi sürdürdüğünü ve risk yönetimini stratejisinin merkezine koyduğunu savundu.
#SuisseSecrets: Die Credit Suisse akzeptierte über viele Jahre Autokraten, Foltergeneräle und verurteilte Kriminelle als Kunden, wie eine internationale Recherche von @sz_investigativ @occrp und 46 weiteren Medien zeigt. https://t.co/RVQ2wVw18V— Süddeutsche Zeitung (@SZ) February 21, 2022
Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılan bilgiler, Credit Suisse’in gerekli tedbirleri almadığı ve uzun zamandır taahhüt ettiği halde şüpheli müşterileri ve fonları denetlemediğine işaret etti.
Öte yanda sızıntı, Credit Suisse'un insan kaçakçılığı yapan ya da rüşvetle suçlanan bir çok kişinin paralarını uzun yıllar muhafaza ettiğini gösterdi.
Bilgileri sızdıran muhbir ise İsviçre’deki banka gizlilik kanunlarının etik dışı olduğunu ve bu kanunun İsviçre bankalarının vergi kaçakçılarının ana iş ortağı olmasına yardım ettiğini belirtti.
Extraordinary leak of data from Credit Suisse, exposing how CS held hundreds of millions of dollars for intelligence officials, sanctions targets, human rights abusers; collaboration w @occrp @SZ and 46 other news orgs:https://t.co/cON83dAwKf #SuisseSecrets— Jesse Drucker (@JesseDrucker) February 20, 2022
'Suisse Secrets' (Suisse Sırları) adı verilen sızıntıda Süddeutsche Zeitung, verileri kâr amacı gütmeyen bir gazetecilik grubu olduğu belirtilen Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), The Guardian, Le Monde ve The New York Times dahil olmak üzere dünya çağındaki 46 basın kuruluşuyla paylaşmaya başladı.
OCCRP'ye göre söz konusu hesaplar, 1940'larla 2010'lu yıllar arasında açıldı.
2 Aralık 2021, 06:50