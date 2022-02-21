https://tr.sputniknews.com/20220221/dogalgaz-yardimi-basvurularina-uc-gunde-216-bin-basvuru-yapildi-1054086480.html
Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı
Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T18:02+0300
2022-02-21T18:02+0300
2022-02-21T18:02+0300
türkiye
doğalgaz
yardım
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı: "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."
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doğalgaz, yardım, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı:
"Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."