https://tr.sputniknews.com/20220221/dogalgaz-yardimi-basvurularina-uc-gunde-216-bin-basvuru-yapildi-1054086480.html

Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı

Doğalgaz yardımı başvurularına üç günde 216 bin başvuru yapıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldıklarını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T18:02+0300

2022-02-21T18:02+0300

2022-02-21T18:02+0300

türkiye

doğalgaz

yardım

aile ve sosyal hizmetler bakanlığı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Twitter'daki hesabından, doğalgaz yardımı başvurularının devam ettiğini söyledi. İlk ödemelerin mart ayında yapılacağını duyuran Yanık şu ifadeleri kullandı: "Doğalgaz yardımı kapsamında son üç günde, e-Devlet üzerinden 216 bin başvuru aldık. Daha fazla vatandaşımıza ulaşmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz."

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doğalgaz, yardım, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı