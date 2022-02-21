Donetsk: Ukrayna güçleri, Petrivske bölgesine Mink anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta haftasonu boyunca gerginlik hakimdi. 50 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiği bölgeye dair hem taraflardan hem de Batılı ülkelerden açıklama ve iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa, Ukrayna'nın görüşüleceği bir Putin-Biden zirvesini tarafların kabul ettiğini açıkladı.