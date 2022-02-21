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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
Donetsk: Ukrayna güçleri, Petrivske bölgesine Mink anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı
Donetsk: Ukrayna güçleri, Petrivske bölgesine Mink anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta haftasonu boyunca gerginlik hakimdi. 50 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiği bölgeye dair hem... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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Donetsk - Sputnik Türkiye

Donetsk: Ukrayna güçleri, Petrivske bölgesine Mink anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı

08:23 21.02.2022 (güncellendi: 08:24 21.02.2022)
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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta haftasonu boyunca gerginlik hakimdi. 50 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiği bölgeye dair hem taraflardan hem de Batılı ülkelerden açıklama ve iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa, Ukrayna'nın görüşüleceği bir Putin-Biden zirvesini tarafların kabul ettiğini açıkladı.
Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.
Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.
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