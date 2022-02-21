Donetsk: Ukrayna güçleri, Petrivske bölgesine Mink anlaşmalarıyla yasaklanan mermilerle ateş açtı

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta haftasonu boyunca gerginlik hakimdi. 50 binden fazla kişinin Rusya'ya tahliye edildiği bölgeye dair hem taraflardan hem de Batılı ülkelerden açıklama ve iddialar gelmeye devam ediyor. Son olarak Fransa, Ukrayna'nın görüşüleceği bir Putin-Biden zirvesini tarafların kabul ettiğini açıkladı.
Ukrayna'nın doğusunda tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk cumhuriyetleri Ukrayna askerlerinin saldırıya geçeceği beklentisi ve çatışmaların şiddetlenmesiyle sivilleri Rusya'ya tahliye ediyor.
Her iki bölgede de dün tam seferberlik ilan edildi. ABD ve AB son aylarda Rusya'yı Ukrayna'yı işgale hazırlanmak ve Avrupa’nın doğusundaki varlığını artırmakla suçluyor. Rusya da askerlerini kendi topraklarına konuşlandırdığını hatırlatarak iddiaları reddediyor.
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Sputnik'e konuşan bir kaynak, Kiev'in Donetsk ve Lugansk ile Tems Grubu görüşmeleri için anlaşması halinde Rusya'nın da bu görüşmelere katılacağını söyledi.