DP’li Şahinalp: İktidar kanadından da parlamenter sisteme destek olacağına inanıyoruz

Liderlerin 28 Şubat’ta açıklayacağı parlamenter sisteme geçiş metinini kaleme alanlardan biri olan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in açıklanacağı ve 6 muhalefet partisi genel başkanının katılacağı toplantı için hazırlıklar devam ediyor. Parlamenter sisteme geçiş metnini kaleme alan komisyon, 28 Şubat açıklaması için hazırlık toplantılarını sürdürüyor.‘İktidar her iki kanadı da görüyor’Parlamenter sistem toplantılarına Demokrat Parti adına katılan Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, hükümet kanadında parlamenter sisteme destek geleceğini savunarak, “Sonuç ne olursa olsun bu hazırladığımız çerçevede parlamenter sisteme iktidar kanadından da destek olacak çok sayıda milletvekili olacağına inanıyorum. Şu an söyleyemiyorlar. Biz öyle hissediyoruz. Sadece ben değil bu çalışmayı hazırlayan altı partinin temsilcileri de bunu hissediyor. Mevcut sistem yürümüyor. Bunu onlarda görüyor. Ben bir dönem enerji sektöründe çalıştım. Bundan 7- 8 yıl önce her hangi bir ilin her hangi bir ilçesinde orman arazisine dikilecek olan bir elektrik direği için izni o ilin orman müdürlüğü veriyordu. Sonra Tarım Orman Bakanlığı içinde izin irtifak dairesi kurdular. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden sonra karar külliyeye alındı. Bir direk dikmek için Cumhurbaşkanın imzası gerekiyor şu anda. Deniyordu ya cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte hızlı karar alınacaktı. Bu şekilde söylendi. Bu sistemin yürümediğini iktidar mensupları da görüyor” ifadelerini kullandı.‘Milyonlarca gence yazık’Parlamenter sistem çalışması ile ülkede bir umudu yeşertmeyi hedeflediklerini belirten Şahinalp “Ben 5 ay önce sayın genel başkan bana bu görevi verdiği güne nazaran, bugün çok daha fazla umutluyum. Kendim için değil, çocuğum için umutluyum. Bu ülkeye, Türkiye’ye, milyonlarca gence yazık. Gençler ne yazıkki, bu ülkede gelecek görmüyor, ülkeden kaçmak istiyor. Yeni mezun doktorların üçte ikisi İngilizce Almanca kurusuna gidiyor. Sadece üçte biri doktorlukta uzmanlık sınavına çalışıyor. Doktorlar kaçma istiyor. Doktorlar neden önemli; en yüksek puanla alıp eğittiğiniz en büyük yatırımı yaptığınız insanalar. Bunu bana birileri başarı diye anlatamaz. İnsanlar eksi beş derecede ekmek, şeker, prinç, ayçiçek kuyruğunda, 50 kuruş zam gelecek diye gece mazot benzin kuyruğunda. Bu sistemin gitmediği herkes görülüyor” dedi.

