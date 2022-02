https://tr.sputniknews.com/20220221/enflasyon-timleri-sahaya-indi-gunde-2-bin-adrese-gidilecek-1054065716.html

'Enflasyon timleri' sahaya indi: Günde 2 bin adrese gidilecek

Bakanlık bünyesindeki 2 bin 800 kişilik ‘Enflasyon Timi’ yurt genelinde KDV indirimi ve zam denetimleri yapıyor. Stokları kontrol edip mal alış fiyatlarına... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

Hürriyet'ten Neşe Karanfil'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bünyesinde 2 bin 800 kişiden oluşan “Enflasyon Timi” şimdiye kadar 10 bin 366 adreste denetim yaptı. 2 vergi müfettişi ve 2 gelir uzmanından oluşan enflasyon timi, KDV indirimleri ile birlikte toptan satış, üretim ve perakende satış aşamalarında kendi aralarında zam yapılıp yapılmadığını denetlemeye başladı. Stoklar sayılırken, diğer taraftan da aylık e-faturalar sistemden çekilerek ortalama alış fiyatları çıkarılıyor. Et, Yumurta ve tavuk ürünlerinin fiyatı öncelikle incelecek, denetim sayısı günde 3’e çıkarılacak. Ayrıca üretim yeri açısından Balıkesir, Kayseri, Konya gibi illerde de denetimler yoğunlaştırılacak.Gelir İdaresi Başkanlığı, Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile birlikte son bir aydır ekonominin canlanması ve temel tüketim ürünleri ile ilgili denetim yaptı. 17 Ocak-16 Şubat arasında 6 bin 926 mükellef denetlenirken, bunun bin 739’u et toptancıları, dondurulmuş gıda, yumurta, kuru bakliyat, süt ürünleri, un ve unlu mamuller, yaş sebze ve meyvenin içinde olduğu gıda grubunda oldu. Merkez ve şube adreslerinin yer aldığı 10 bin denetimin yüzde 40’ı İstanbul’da yapıldı. Üretici kısmında yapılan denetimlerde ise gereğinden fazla stok olup olmadığına bakılıyor. Gıda sektöründeki firmalardan depolama yapmayanlara, satışını yaptıkları ürünleri direk üreticiden alıp müşteriye teslim edip etmedikleri soruldu. KDV’si yüzde 8’den 1’e düşürülen ürünlere yönelik düzenlenen satış faturalarında bu düzenlemeye uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Ayrıca bu ürünlerin KDV oranındaki değişiklik öncesi ve sonrası satış fiyatları tespit edildi. Mükelleflere merkez ve şube adreslerinde esas faaliyetlerinin ne olduğu da soruldu.Günde 3'e çıkacakEnflasyon timi, bin 400 vergi müfettişi, bin 400’ü de gelir uzmanı olmak üzere 2 bin 800 kişiden oluşuyor. İstanbul’da da yaklaşık 400-500 kişilik ekibin görev aldığı belirtildi. İhbarların da değerlendirildiğini anlatan yetkililer, şimdiye kadar günde 600 yere gidildiğini söylediler. Önümüzdeki dönemde ekiplerin günde daha fazla denetim yapmasının planlandığını belirten yetkililer, günde artık 3 yere gidileceğini bildirdi. Böylece günde 2 bin yerin denetlenmesi hedefleniyor. Et, tavuk ve yumurta sektörünün öncelikli denetlenecek sektörler olduğunu ifade eden yetkililer, hammadde denetimleri yapılacağını da söylediler.

