https://tr.sputniknews.com/20220221/erdogan-cumhuriyet-sarayinda-senegal-cumhurbaskani-sall-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1054094639.html

Erdoğan, Cumhuriyet Sarayı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Erdoğan, Cumhuriyet Sarayı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T23:39+0300

2022-02-21T23:39+0300

2022-02-21T23:39+0300

politika

recep tayyip erdoğan

senegal

resmi tören

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek. ​​​​​​​

senegal

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recep tayyip erdoğan, senegal, resmi tören