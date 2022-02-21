https://tr.sputniknews.com/20220221/erdogan-cumhuriyet-sarayinda-senegal-cumhurbaskani-sall-tarafindan-resmi-torenle-karsilandi-1054094639.html
Erdoğan, Cumhuriyet Sarayı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı
Erdoğan, Cumhuriyet Sarayı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T23:39+0300
2022-02-21T23:39+0300
2022-02-21T23:39+0300
politika
recep tayyip erdoğan
senegal
resmi tören
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.
senegal
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recep tayyip erdoğan, senegal, resmi tören
Erdoğan, Cumhuriyet Sarayı’nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Senegal Cumhurbaşkanı Sall tarafından resmi törenle karşılandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçen Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.