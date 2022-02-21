https://tr.sputniknews.com/20220221/erdogan-turkiye-ile-senegal-daima-birbirine-yakin-oldu-1054090781.html

Erdoğan: Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz

Erdoğan: Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Senegal daima birbirine yakın oldu. 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar"... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T20:05+0300

2022-02-21T20:05+0300

2022-02-21T20:38+0300

politika

recep tayyip erdoğan

ekonomi

g20

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/10/1053921191_0:99:2000:1224_1920x0_80_0_0_15c6b5dfec8b5c3a804b51d2a7a0c3c2.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu’nda konuştu.Türk firmalarının Senegal'de aktif rol almasından dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda projeyi başarıyla tamamladılar" diye konuştu.Türkiye'nin G-20'nin önemli bir üyesi olduğunu ve satın alma paritesine göre de dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyüttük. Geçen yılı 225 milyar doları aşan rekor ihracatla tamamladık." şeklinde konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:"Çift haneli rakamlara yaklaşan büyüme oranlarıyla bu yılı çok daha başarılı bir şekilde kapatacağız.Senegal Batı Afrika'ya açılan bir ihracat kapısıdır. Özellikle tarım, turizm, gıda ve sağlık alanlarında yapılacak iş birliği tüm bölgenin yararına olacaktır.Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılıyla Afrika ile ortaklık politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunu eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde yapıyoruz."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, ekonomi, g20