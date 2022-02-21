https://tr.sputniknews.com/20220221/erdogan-turkiye-ile-senegal-daima-birbirine-yakin-oldu-1054090781.html
Erdoğan: Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz
Erdoğan: Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Senegal daima birbirine yakın oldu. 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar"... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:05+0300
2022-02-21T20:05+0300
2022-02-21T20:38+0300
politika
recep tayyip erdoğan
ekonomi
g20
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu’nda konuştu.Türk firmalarının Senegal'de aktif rol almasından dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda projeyi başarıyla tamamladılar" diye konuştu.Türkiye'nin G-20'nin önemli bir üyesi olduğunu ve satın alma paritesine göre de dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyüttük. Geçen yılı 225 milyar doları aşan rekor ihracatla tamamladık." şeklinde konuştu.Erdoğan şöyle devam etti:"Çift haneli rakamlara yaklaşan büyüme oranlarıyla bu yılı çok daha başarılı bir şekilde kapatacağız.Senegal Batı Afrika'ya açılan bir ihracat kapısıdır. Özellikle tarım, turizm, gıda ve sağlık alanlarında yapılacak iş birliği tüm bölgenin yararına olacaktır.Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılıyla Afrika ile ortaklık politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunu eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde yapıyoruz."
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recep tayyip erdoğan, ekonomi, g20
Erdoğan: Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz
20:05 21.02.2022 (güncellendi: 20:38 21.02.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ile Senegal daima birbirine yakın oldu. 400 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaştık. Şimdi hedefimiz 1 milyar dolar" dedi. Erdoğan, "Türkiye G-20'nin önemli bir üyesidir. Satın alma paritesine göre dünyanın 13. büyük ekonomisiyiz" görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Senegal-Türkiye İş Forumu’nda konuştu.
Türk firmalarının Senegal'de aktif rol almasından dolayı gurur duyduklarını belirten Erdoğan, "Firmalarımızın Senegal'de aktif rol almasından gurur duyuyoruz. Çok sayıda projeyi başarıyla tamamladılar" diye konuştu.
Türkiye'nin G-20'nin önemli bir üyesi olduğunu ve satın alma paritesine göre de dünyanın en büyük 13. ekonomisi olduğunu aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ekonomimiz küresel şoklara karşı dayanıklıdır. Bölgedeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomimizi her sene yüzde 5 büyüttük. Geçen yılı 225 milyar doları aşan rekor ihracatla tamamladık." şeklinde konuştu.
Erdoğan şöyle devam etti:
"Çift haneli rakamlara yaklaşan büyüme oranlarıyla bu yılı çok daha başarılı bir şekilde kapatacağız.
Senegal Batı Afrika'ya açılan bir ihracat kapısıdır. Özellikle tarım, turizm, gıda ve sağlık alanlarında yapılacak iş birliği tüm bölgenin yararına olacaktır.
Başarıyla tamamlanan Afrika'ya açılım politikamız 2013 yılıyla Afrika ile ortaklık politikasına dönüşmüştür. Bu doğrultuda Afrikalı dostlarımızla birlikte birçok projeyi hayata geçiriyoruz. Bunu eşit ortaklık ve karşılıklı fayda temelinde yapıyoruz."