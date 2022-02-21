https://tr.sputniknews.com/20220221/estonyadan-abye-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-halinde-rusyaya-yaptirim-uygulama-cagrisi-1054090940.html
Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı
Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması halinde Rusya’ya... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:09+0300
2022-02-21T20:09+0300
2022-02-21T20:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
estonya
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Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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rusya, ab, yaptırım, estonya
Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı
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Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.