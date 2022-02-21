Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/estonyadan-abye-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-halinde-rusyaya-yaptirim-uygulama-cagrisi-1054090940.html
Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı
Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması halinde Rusya’ya... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:09+0300
2022-02-21T20:09+0300
ukrayna krizi
rusya
ab
yaptırım
estonya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044742767_0:42:1200:717_1920x0_80_0_0_9efa896368698f738964930e643f6c10.jpg
Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
rusya
estonya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/10/1044742767_94:0:1106:759_1920x0_80_0_0_a0323fb732268d66ba5ee6ebffc8c88c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ab, yaptırım, estonya

Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı

20:09 21.02.2022
© Flickr / Gil EwingEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Flickr / Gil Ewing
Abone olGoogle news
Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısında bulundu.
Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
Ukrayna krizi
Donbass'ta son durum | Putin: Donetsk ve Lugansk’ı tanıma konusunda kararımı bugün vereceğim
08:23
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала