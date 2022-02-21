https://tr.sputniknews.com/20220221/estonyadan-abye-donetsk-ve-luganskin-taninmasi-halinde-rusyaya-yaptirim-uygulama-cagrisi-1054090940.html

Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı

Estonya’dan AB’ye, Donetsk ve Lugansk’ın tanınması halinde Rusya’ya yaptırım uygulama çağrısı

Estonya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği’ne (AB) kendi bağımsızlıklarını ilan eden Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin tanınması halinde Rusya’ya... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T20:09+0300

2022-02-21T20:09+0300

2022-02-21T20:09+0300

ukrayna krizi

rusya

ab

yaptırım

estonya

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Estonya Dışişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, “Rusya, sözde Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıma kararı alırsa, uluslararası hukuku, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü ağır bir şekilde ihlal edilmiş olacak. AB derhal sert yaptırımlar uygulamalı” ifadelerine yer verildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html

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