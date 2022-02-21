https://tr.sputniknews.com/20220221/evini-atese-verip-kacti-1054066851.html

Evini ateşe verip kaçtı

Evini ateşe verip kaçtı

Kayseri'de, psikolojik sorunları olan 24 yaşındaki Yasin Ç., evini ateşe verip kaçtı. Yangın, binada oturan itfaiye bölümü mezunu Muhammed Mustafa Ekinci'nin... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T09:40+0300

2022-02-21T09:40+0300

2022-02-21T09:40+0300

türkiye

kayseri

melikgazi

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intihar

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Yangın, saat 22.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Toki Demokrasi Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın en üst katında meydana geldi.Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Yasin Ç., yalnız yaşadığı evi ateşe vererek doğal gazı açıp evden kaçtı. Binada yaşayan itfaiye bölümü mezunu Muhammed Mustafa Ekinci, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.Bu sırada genç itfaiyeci yangına müdahale etti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, binayı tahliye etti. Bu sırada genç itfaiyeci yangına müdahale etti. İhbar sonrası olay yerine gelen polis ekipleri, binayı tahliye etti.Yaşanan olayı anlatan itfaiye bölümü mezunu Muhammed Mustafa Ekinci, yaşananları şöyle anlattı: "Olay ilk meydana geldiğinde ben gaz kokusu almaya başladım. İtfaiye bölümü mezunuyum. Gaz kokusundan dolayı bir şey olduğunu anladım. O sıra gaz detektörü ötmeye başladı. Babam kapıyı açtığında komşumuzun evi yaktığını gördük. Evin belirli noktalarına belirli ateşler biriktirmiş. Evi tutuşturmaya çalışıyordu. Babamın 'Yasin ne yapıyorsun? Evi yakmaya mı çalışıyorsun?' sorusu üzerine kapıyı kapattı.Daha fazla sorun olmasın diye olayı 112 ekiplerine bildirdim. Bu sırada yangının boyutu giderek artmaya başladı. Görevli olmamama rağmen müdahale etmem gerektiğini düşündüm. Ateşlere karşı müdahale etmeye çalıştım. Polis ağabeyler ile birlikte binadakileri tahliye ettik. Binanın gazını ve elektriğini kapattık. Bu kişi kendi evini yakıp kaçmış. Benim yaptığım müdahale ile olay stabil kaldı."

https://tr.sputniknews.com/20220114/madde-bagimlisi-sahis-beni-bu-hale-dusurenler-utansin-dedi-ailesinin-evini-atese-verdi--1052754605.html

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