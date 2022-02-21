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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işi için yüklenici AHES İnşaat... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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istanbul
fikirtepe
kentsel dönüşüm
sözleşme
tl
emlak konut
emlak konut gayrimenkul yatırım ortaklığı
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Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
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Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşme

15:09 21.02.2022
© AAFikirtepe
Fikirtepe - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (Emlak Konut GYO), İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işi için yüklenici AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile 596 milyon liralık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Emlak Konut GYO'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi için 596 milyon liralık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Emlak Konut GYO arasında imzalanan Dönüşüm Uygulamalarına İlişkin İş Birliği Protokolü çerçevesinde Bakanlık adına Emlak Konut GYO tarafından ihale edilen İstanbul Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi 3458/1 parsel inşaatı işinin sözleşmesi, yüklenici AHES İnşaat Ticaret ve Sanayi AŞ ile 18 Şubat'ta imzalanmıştır. Sözleşme bedeli, 596 milyon 134 bin 53 TL+KDV'dir."
Fikirtepe - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
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