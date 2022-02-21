https://tr.sputniknews.com/20220221/gece-yemek-vermeyen-esini-sirtindan-bicakladi-6-cocuk-annesiyim-can-guvenligimiz-yok-1054083403.html
Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'
Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'
Iğdır'da, 38 yaşındaki Mikail Bekirke, gece istediği yemeği vermeyen 32 yaşındaki eşi Güneş Bekirke'yi, sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:38+0300
2022-02-21T16:38+0300
2022-02-21T16:38+0300
türkiye
iğdır
kadına şiddet
cinayet
erkek
saldırı
eş
anne
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083500_0:0:751:422_1920x0_80_0_0_272ff921f144e07fe2f6f787a9c68dab.jpg
19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur? Çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.Bekirke şunları söyledi: Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
https://tr.sputniknews.com/20220217/mersinde-kadin-cinayeti-20-yasindaki-edanur-esendere-bicaklanarak-oldurulmus-olarak-bulundu-1053960651.html
türkiye
iğdır
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054083500_88:0:651:422_1920x0_80_0_0_4e9f0fcf2f0090071f4c3ed0da16799a.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
iğdır, kadına şiddet, cinayet, erkek, saldırı, eş, anne
Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'
Abone ol
Iğdır'da, 38 yaşındaki Mikail Bekirke, gece istediği yemeği vermeyen 32 yaşındaki eşi Güneş Bekirke'yi, sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alınırken, Mikail Bekirke tutuklandı.
19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.
Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur? Çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.
"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim’ dedi. Can güvenliğimiz yok."
Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.