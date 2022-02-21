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Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'
Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'
Iğdır'da, 38 yaşındaki Mikail Bekirke, gece istediği yemeği vermeyen 32 yaşındaki eşi Güneş Bekirke'yi, sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:38+0300
2022-02-21T16:38+0300
türkiye
iğdır
kadına şiddet
cinayet
erkek
saldırı
anne
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19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur? Çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.Bekirke şunları söyledi: Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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iğdır, kadına şiddet, cinayet, erkek, saldırı, eş, anne

Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı: '6 çocuk annesiyim, can güvenliğimiz yok'

16:38 21.02.2022
© DHAGece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı
Gece yemek vermeyen eşini sırtından bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Iğdır'da, 38 yaşındaki Mikail Bekirke, gece istediği yemeği vermeyen 32 yaşındaki eşi Güneş Bekirke'yi, sırtından bıçakladı. Yaralanan 6 çocuk annesi kadın hastanede tedaviye alınırken, Mikail Bekirke tutuklandı.
19 Şubat'ta, 14 Kasım Mahallesi’nde meydana gelen olayda, çobanlık yapan Mikail Bekirke, saat 03.00 sıralarında uyanıp, eşi Güneş Bekirke'den yemek hazırlamasını istedi.
Güneş Bekirke, "Bu saatte yemek mi olur? Çocuklar uyuyor, rahatsız etmeyelim" dedi. Çıkan tartışmada Mikail Bekirke, eşini sırtından bıçakladı. Aldığı darbelerle kanlar içinde kalan Güneş Bekirke, ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı kadın, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Kars Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Güneş Bekirke, hastanede gazetecilere zaman zaman tartıştığı eşinin son olayda gece yemek isteğine olumsuz yanıt verdiği için kendisini bıçakladığını anlattı.
Bekirke şunları söyledi:
"Bıçağı 3-4 defa sırtımdan vurdu. Bıçak akciğerime geldi. 6 çocuk annesiyim perişan oldum. Kadın erkeğe emanettir. Çocuklarımın psikoloji bozuldu, onlar da benim gibi perişan oldu. Adalet yerini bulsun. Devletimizden maddi ve manevi yardımcı olmasını istiyorum. Beni bıçakladıktan sonra 'ağabeylerini ve amcalarını da öldüreceğim’ dedi. Can güvenliğimiz yok."
Polis tarafından gözaltına alınan Mikail Bekirke, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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