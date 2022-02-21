https://tr.sputniknews.com/20220221/gencligimi-biraktim-sofyada-ataturkun-dimitrina-kovacevle-imkansiz-aski-film-oluyor-1054080863.html
'Gençliğimi bıraktım Sofya'da': Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
'Gençliğimi bıraktım Sofya'da': Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
Atatürk’ün Bulgar Dimitrina’ya olan imkansız aşkı, 'Dimitrina' sinema filmi haline getiriliyor. Atatürk'ün ‘Gençliğimi bıraktım Sofya’da’ dediği Dimitrina'da... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T15:26+0300
2022-02-21T15:26+0300
2022-02-21T15:33+0300
mustafa kemal atatürk
yaşam
film
dilberay
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Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikâyesi film oluyor. 'Dilberay'ın ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, Ekim 2023'te vizyona girecek.Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine âşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.'Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler'Yıllar sonra Atatürk’e, “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” dedirten kazanamadığı bu tek ‘savaşın’, yarım kalan hikâyesini anlatacak 'Dimitrina', 27 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.Beyazperde’nin aktardığına göre Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari, “İlk filmimiz 'Dilberay' ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211228/aras-bulut-iynemlinin-ataturku-canlandiracagi-filmin-yayinlanacagi-platform-belli-oldu-1052197990.html
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mustafa kemal atatürk, film, dilberay
'Gençliğimi bıraktım Sofya'da': Atatürk'ün Dimitrina Kovaçev'le imkansız aşkı film oluyor
15:26 21.02.2022 (güncellendi: 15:33 21.02.2022) Abone ol
Atatürk’ün Bulgar Dimitrina’ya olan imkansız aşkı, 'Dimitrina' sinema filmi haline getiriliyor. Atatürk'ün ‘Gençliğimi bıraktım Sofya’da’ dediği Dimitrina'da başrolleri hangi oyuncuların paylaşacağı henüz belli olmadı.
Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında silinmeyen izler bırakan Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikâyesi film oluyor. 'Dilberay'ın ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, Ekim 2023'te vizyona girecek.
Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine âşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif güzeller güzeli Dimitrina tarafından büyük bir mutlulukla kabul edilse de, büyük aşk evlilikle sonuçlanmaz.
'Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler'
Yıllar sonra Atatürk’e, “Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da” dedirten kazanamadığı bu tek ‘savaşın’, yarım kalan hikâyesini anlatacak 'Dimitrina', 27 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.
Beyazperde’nin aktardığına göre Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari, “İlk filmimiz 'Dilberay' ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız” ifadelerini kullandı.