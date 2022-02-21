https://tr.sputniknews.com/20220221/gezi-parki-davasinin-durusmasi-basladi-1054069931.html

Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi

Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi

Yargıtay tarafından bozulan Çarşı davası ile İstinaf Mahkemesince bozulan Gezi Parkı davasının birleştirilmesinin ardından 52 sanığın yargılandığı davanın... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T11:36+0300

2022-02-21T11:36+0300

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türkiye

gezi parkı

duruşma

dava

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İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesince görülen 1'i tutuklu, 8'i firari, 52 sanığın yargılandığı davanın dördüncü duruşması başladı. Duruşmada, tutuksuz sanıklar Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Ayşe Mücella Yapıcı'nın da aralarına bulunduğu bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu. Duruşmada, CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Osman Kavala'nın eşi Ayşe Buğra ve bazı konsolosluk yetkilileri izleyici olarak yer aldı. Tutuklu sanık Osman Kavala ise duruşmaya katılmadı.Duruşma, sanık yoklaması ile başladı. Önceki celselerde savunma yapmayan sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam etti.Öte yandan, duruşma öncesi adliye önünde açıklama yapan gruplar sanıklara destek vererek yargılamaya tepki gösterdi.Kavala'nın tutukluk halinin devamına karar verildi. Ayrıca davaların da yeniden ayrılması kararı çıktı. Bir sonraki duruşma 21 Mart'ta yapılacak.Mahkeme hakkındaGezi Parkı eylemlerine ilişkin beraat kararının bozulmasının ardından Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 17 sanıklı dava, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülmeye başlanmıştı. Çarşı üyelerinin de aralarında bulunduğu 35 sanık hakkında verilen beraat kararları ise Yargıtay tarafından bozulmuştu. Yargıtay, bozma kararında, Gezi Parkı ile Çarşı davasının arasında hukuki bağlantı olduğu gerekçesiyle birleştirilmelerine karar verilmesi gerektiğini vurgulamıştı. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiği yazıda davaların birleşmesine onay verdiğini belirtmişti. Davalar 30 Temmuz'da birleştirilmiş ve sanık sayısı 52'ye çıkmıştı. Birleşme kararının ardından görülen üç duruşmada sanık Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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gezi parkı, duruşma, dava