https://tr.sputniknews.com/20220221/halil-falyali-cinayeti-zanlilari-adliyeye-sevk-edildi-1054067757.html
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmlecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T10:24+0300
2022-02-21T10:24+0300
2022-02-21T10:24+0300
türkiye
halil falyalı
cinayet
soruşturma
istanbul
gözaltı
adliye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.Girne’deki saldırı sonrası 8 kişi İstanbul’da gözaltına alınmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/falyali-cinayetinde-gozalti-sayisi-8e-cikti-1053985050.html
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halil falyalı, cinayet, soruşturma, istanbul, gözaltı, adliye
Halil Falyalı cinayeti zanlıları adliyeye sevk edildi
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Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmlecisi Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesine ilişkin İstanbul’da gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturmanın Türkiye ayağında 9 ve 17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda, cinayetle doğrudan ya da dolaylı bağlantılı oldukları ileri sürülen 8 kişi gözaltına alınmıştı.
Aralarında Mustafa Söylemez ile Faysal Söylemez’in de olduğu şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Soruşturma kapsamında İstanbul’da gözaltına alınan ve ek sürelerle birlikte 12 gün boyunca işlemleri süren zanlılar, bu sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Girne’deki saldırı sonrası 8 kişi İstanbul’da gözaltına alınmıştı.