https://tr.sputniknews.com/20220221/iki-kez-tutuklanmisti-taciz-ettigi-kadinin-babasina-saldirdi-komsusunu-bicakladi-1054063327.html

İki kez tutuklanmıştı: Taciz ettiği kadının babasına saldırdı, komşusunu bıçakladı

İki kez tutuklanmıştı: Taciz ettiği kadının babasına saldırdı, komşusunu bıçakladı

Bodrum'da bir kadını taciz ve tehdit ettiği için iki kez tutuklanan bir kişi serbest kaldıktan sonra aileyi rahatsız etmeyi sürdürdü. Kadının babasına... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T06:16+0300

2022-02-21T06:16+0300

2022-02-21T06:16+0300

türkiye

bodrum

taciz

darp

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde oturan Tuğçe Çelik, 23 Temmuz 2020 yılında sosyal medya üzerinden 1,5 yıldır saplantılı bir şekilde Nurettin Şeyhmusoğlu tarafından taciz edildiğini duyurdu. Şeyhmusoğlu'nun kendisini sosyal medya üzerinden tehdit ve taciz ettiğini, evden dışarıya çıkamaya korktuğunu belirtti. Olayın ardından gözaltına alınan Şeyhmusoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olaydan 2 ay sonra 2020 Eylül ayında elektronik kelepçeyle salıverilen Şeyhmusoğlu genç kızı taciz etmeye devam edince tekrar tutuklandı. 6 ay tutuklu kalan Şeyhmusoğlu, serbest bırakıldı. Dün saat 14.00 sıralarında Çelik’in yaşadığı Ortakent Mahallesi Yalı Caddesi’nde evinin bulunduğu sokağa gitti. O sırada marketten dönen Çelik’in babası Yaşar Çelik ile karşılaştı. Çelik’e küfür ve hakaret eden Şeyhmusoğlu, "Nobel ödülü aldım ben, 12 milyonumu vereceksin" diyerek Çelik’in başına vurup sokaktan kaçtı.Komşusunu bıçakladıBölgeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra Şeyhmusoğlu iddiaya göre tekrar Tuğçe Çelik’in evinin bulunduğu sokağa gelerek bağırmaya başladı. Çevreyi rahatsız eden Şeyhmusoğlu'na apartta yaşayan Mustafa Asım Çelenk, tepki gösterdi. Çelik’in burada olmadığını İstanbul’a yerleştiğini söyleyerek susmasını istedi. Bunun üzerine Şeyhmusoğlu kendisini uyaran Çelenk’e küfür ve hakaret etti. İkili arasında yaşanan arbede sırasında Şeyhmusoğlu yanında getirdiği bıçakla Çelenk’i karnından, kolundan ve yüzünden olmak üzere 5 yerinden bıçakladı.Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Mustafa Asım Çelenk özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Çelenk’in durumunun ağır olduğu bildirildi.Darbedilen Tuğçe Çelik'in babası Yaşar Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtilirken olay yerinde gözaltına alınan Nurettin Şeyhmusoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

türkiye

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bodrum, taciz, darp