https://tr.sputniknews.com/20220221/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1054074858.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T13:14+0300
2022-02-21T13:14+0300
2022-02-21T13:22+0300
koronavirüs
koronavirüs
samsun
vaka sayısı
istanbul
izmir
ankara
fahrettin koca
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldıVaka yoğunluğu en çok artan 10 il5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.
samsun
istanbul
izmir
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koronavirüs, samsun, vaka sayısı, istanbul, izmir, ankara, fahrettin koca
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede
13:14 21.02.2022 (güncellendi: 13:22 21.02.2022) Abone ol
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı
Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il
5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.