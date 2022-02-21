Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220221/illere-gore-haftalik-vaka-sayisi-aciklandi-1054074858.html
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T13:14+0300
2022-02-21T13:22+0300
koronavirüs
koronavirüs
samsun
vaka sayısı
istanbul
izmir
ankara
fahrettin koca
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044151822_0:3:952:539_1920x0_80_0_0_b541b99e8935eaea0da11b2d33665203.jpg
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldıVaka yoğunluğu en çok artan 10 il5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.
samsun
istanbul
izmir
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044151822_116:0:836:540_1920x0_80_0_0_56811ba8ac6d7f9c2cf409dc967e6d95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, samsun, vaka sayısı, istanbul, izmir, ankara, fahrettin koca

İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı: Samsun zirvede

13:14 21.02.2022 (güncellendi: 13:22 21.02.2022)
© DHASamsun - koronavirüs
Samsun - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
Abone olGoogle news
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 5-11 Şubat haftasında 100 binde Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 717.58, Ankara'da 1323.97, İzmir'de 1017.38 oldu. Samsun 1530.91 vaka yoğunluğu ile zirvede yer aldı

Vaka yoğunluğu en çok artan 10 il

5-11 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise sırasıyla, Amasya, Osmaniye, Karaman, Burdur, Adıyaman, Çorum, Kırşehir, Hatay, Kayseri ve Samsun.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала