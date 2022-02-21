https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-koronavirus-kisitlamalarini-ve-zorunlu-izolasyonu-kaldiriyor-1054090616.html
İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe gününden itibaren ülke genelinde zorunlu izolasyonun ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T20:01+0300
2022-02-21T20:01+0300
2022-02-21T20:01+0300
koronavirüs
ingiltere
boris johnson
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid 19'la Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.
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ingiltere, boris johnson
İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe gününden itibaren ülke genelinde zorunlu izolasyonun ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid 19'la Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.