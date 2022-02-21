https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-koronavirus-kisitlamalarini-ve-zorunlu-izolasyonu-kaldiriyor-1054090616.html

İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor

İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe gününden itibaren ülke genelinde zorunlu izolasyonun ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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koronavirüs

ingiltere

boris johnson

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid 19'la Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.

ingiltere

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ingiltere, boris johnson