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İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe gününden itibaren ülke genelinde zorunlu izolasyonun ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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koronavirüs
ingiltere
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid 19'la Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı. Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.
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ingiltere, boris johnson

İngiltere koronavirüs kısıtlamalarını ve zorunlu izolasyonu kaldırıyor

20:01 21.02.2022
© REUTERS / Toby Melvilleİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, perşembe gününden itibaren ülke genelinde zorunlu izolasyonun ve koronavirüs kısıtlamalarının kaldırılacağını duyurdu.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kovid 19'la Yaşama Planı çerçevesinde kısıtlamaların kaldırılacağını açıkladı.
Buna göre; koronavirüs testi pozitif çıkan bir hasta perşembe gününden itibaren kendini yasal olarak izole etmek zorunda kalmayacak.
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