https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-nijeryaya-ait-125-yillik-iki-benin-bronzunu-iade-etti-1054062199.html

İngiltere, Nijerya'ya ait 125 yıllık iki Benin bronzunu iade etti

İngiltere, Nijerya'ya ait 125 yıllık iki Benin bronzunu iade etti

İngiltere, Nijerya'nın güneyindeki Benin Krallığı (Oba) döneminde Avrupa'ya kaçırılan 125 yıllık iki bronz heykeli ülkeye iade etti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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bronz

heykel

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Nijerya'nın Londra Büyükelçisi Sarafa Tunji Ishola öncülüğünde getirilen 'Okpa 'olarak bilinen yavru horoz ve 'İlahor' olarak bilinen Oba'nın başı, Benin Krallığı'na törenle teslim edildi.Saray Sözcüsü Charles Edosonmwan, yaptığı açıklamada, bronzların sadece sanat olmadığını, krallığın maneviyatın öneminin altını çizen şeyler olduğunu söyledi.Edosonmwan, bronzların bir kısmının Yeni Zelanda, Amerika Birleşik Devletleri ve Japonya'ya kadar götürüldüğünü belirtti.Nijerya'nın sömürge öncesi ve kolonyal dönemde çalınan 'Oba' bronz heykelinin de aralarında bulunduğu yüzlerce tarihi eser, ABD ve Avrupa ülkelerindeki çeşitli müzelerde sergileniyor.Son zamanlarda Nijerya, sömürge döneminde kaçırılan tarihi eserlerin ait olduğu ülkeye geri gönderilmesi konusundaki ısrarını sürdürse de İngiliz hükümeti, bu eserlerin iade edilmesi fikrine sıcak bakmıyor.

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ingiltere, nijerya, bronz, heykel