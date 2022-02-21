https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-savunma-bakani-dumanin-donetsk-ve-lugansk-karari-egemen-bir-ulkeye-yonelik-eylem-1054090817.html
İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem
İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Duması'nda kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için Devlet Başkanı Vladimir... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Duma'daki Donbass'la ilgili son karara gelirsek, elbette bu endişe yaratıyor. Bu, Rusya'nın uluslararası hukukça tanınan bir hakimiyetinin bulunmadığı egemen bir ülkeye karşı sunulan bir teklif ve biz bunu tanımayacağız" dedi.Wallace, yaptırımları uygulamanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında "Eğer biz tek taraflı olarak uygularsak, ABD ve AB uygulamazsa, bunun Devlet Başkanı Putin'in 'böl ve yönet' söylemine katkı sunması tehlikesi mevcut" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Duması'nda kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılması kararının egemen bir ülkeye yönelik eylem olduğunu öne sürdü.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Duma'daki Donbass'la ilgili son karara gelirsek, elbette bu endişe yaratıyor. Bu, Rusya'nın uluslararası hukukça tanınan bir hakimiyetinin bulunmadığı egemen bir ülkeye karşı sunulan bir teklif ve biz bunu tanımayacağız" dedi.
Wallace, yaptırımları uygulamanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında "Eğer biz tek taraflı olarak uygularsak, ABD ve AB uygulamazsa, bunun Devlet Başkanı Putin'in 'böl ve yönet' söylemine katkı sunması tehlikesi mevcut" yanıtını verdi.