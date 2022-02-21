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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/ingiltere-savunma-bakani-dumanin-donetsk-ve-lugansk-karari-egemen-bir-ulkeye-yonelik-eylem-1054090817.html
İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem
İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Duması'nda kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için Devlet Başkanı Vladimir... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
rusya
ingiltere
duma
ukrayna krizi
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Duma'daki Donbass'la ilgili son karara gelirsek, elbette bu endişe yaratıyor. Bu, Rusya'nın uluslararası hukukça tanınan bir hakimiyetinin bulunmadığı egemen bir ülkeye karşı sunulan bir teklif ve biz bunu tanımayacağız" dedi.Wallace, yaptırımları uygulamanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında "Eğer biz tek taraflı olarak uygularsak, ABD ve AB uygulamazsa, bunun Devlet Başkanı Putin'in 'böl ve yönet' söylemine katkı sunması tehlikesi mevcut" yanıtını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/donetsk-ukrayna-gucleri-petrivske-bolgesine-mink-anlasmalariyla-yasaklanan-mermilerle-ates-acti-1054064694.html
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rusya, ingiltere, duma, ukrayna krizi

İngiltere Savunma Bakanı: Duma'nın Donetsk ve Lugansk kararı, egemen bir ülkeye yönelik eylem

20:04 21.02.2022
© REUTERS / Toby MelvilleTaraflara itidal çağrısı yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu.
Taraflara itidal çağrısı yapan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, ABD'nin Süleymani'yi öldürmesinde haklı olduğunu savundu. - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Toby Melville
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İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Rusya Devlet Duması'nda kabul edilen Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrı yapılması kararının egemen bir ülkeye yönelik eylem olduğunu öne sürdü.
İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace yaptığı açıklamada, "Duma'daki Donbass'la ilgili son karara gelirsek, elbette bu endişe yaratıyor. Bu, Rusya'nın uluslararası hukukça tanınan bir hakimiyetinin bulunmadığı egemen bir ülkeye karşı sunulan bir teklif ve biz bunu tanımayacağız" dedi.

Wallace, yaptırımları uygulamanın vaktinin gelip gelmediği sorusu karşısında "Eğer biz tek taraflı olarak uygularsak, ABD ve AB uygulamazsa, bunun Devlet Başkanı Putin'in 'böl ve yönet' söylemine katkı sunması tehlikesi mevcut" yanıtını verdi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
Ukrayna krizi
Donbass'ta son durum | Putin: Donetsk ve Lugansk’ı tanıma konusunda kararımı bugün vereceğim
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