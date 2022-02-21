https://tr.sputniknews.com/20220221/iran-cumhurbaskani-reisi-katarda-14-anlasma-imzalandi-1054094095.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar'da: 14 anlaşma imzalandı

İran Cumhurbaşkanı Reisi Katar'da: 14 anlaşma imzalandı

Katar ile İran arasında farklı alanlarda iş birliğine yönelik 14 anlaşmaya imza atıldı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T22:04+0300

2022-02-21T22:04+0300

2022-02-21T22:03+0300

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iran

katar

gaz ihraç eden ülkeler forumu (gecf)

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Katar Emirlik Divanı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani, başkent Doha'ya resmi ziyaret gerçekleştiren İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir araya geldi. Al Sani ile Reisi, görüşmede, uluslararası ve bölgesel düzeyde ortak öneme sahip meseleler ile bölgedeki gelişmeleri ele aldı. Öte yandan İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, Reisi'nin ziyareti kapsamında Doha'da, iki ülke arasında havacılık, ticaret, deniz seyrüseferi, görsel-işitsel medya, vizelerin kaldırılması, enerji, kültür ve eğitim gibi alanlarda 14 iş birliği anlaşması imzalandı. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Katar'da bu yıl altıncısı düzenlenen Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu (GECF) Zirvesi'ne katılmak üzere bugün Doha'ya gelmişti.

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iran, katar, gaz ihraç eden ülkeler forumu (gecf)