Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220221/iranin-tebriz-bolgesinde-bir-savas-ucagi-dustu-1054065993.html
İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T09:10+0300
2022-02-21T09:24+0300
iran
savaş uçağı
dünya
tebriz
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103484/84/1034848442_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_4b56f5761402800292532b4f9199d2a7.jpg
İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.Hadisenin nedeni ya da pilotların akıbetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.
iran
tebriz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103484/84/1034848442_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_ce8ab249c433784ead1c4a6ab37a78a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
iran, savaş uçağı, tebriz

İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü

09:10 21.02.2022 (güncellendi: 09:24 21.02.2022)
© REUTERS / Tasnimİran'ın ilk yüzde 100 yerli savaş uçağı Kevser (Koser)
İran'ın ilk yüzde 100 yerli savaş uçağı Kevser (Koser) - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Tasnim
Abone olGoogle news
Ayrıntılar geliyor
İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
Hadisenin nedeni ya da pilotların akıbetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала