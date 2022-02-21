https://tr.sputniknews.com/20220221/iranin-tebriz-bolgesinde-bir-savas-ucagi-dustu-1054065993.html
İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T09:10+0300
2022-02-21T09:10+0300
2022-02-21T09:24+0300
iran
savaş uçağı
dünya
tebriz
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İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.Hadisenin nedeni ya da pilotların akıbetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.
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iran, savaş uçağı, tebriz
İran'ın Tebriz bölgesinde savaş uçağı düştü
09:10 21.02.2022 (güncellendi: 09:24 21.02.2022) Abone ol
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İran medyası, ülkenin Tebriz kentinde bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
İran'ın yarı resmi Tesnim haber ajansı, ülkenin Doğu Azerbaycan vilayetinde yer alan Tebriz kenti yakınlarında bir savaş uçağının düştüğünü duyurdu.
Hadisenin nedeni ya da pilotların akıbetine ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Yerel basın, uçağın kentin Monjem Bulvarı'nda bulunan Alipur Spor Salonu'na düştüğünü belirtti.