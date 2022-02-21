https://tr.sputniknews.com/20220221/israil-basbakani-bennett-iran-devrim-muhafizlarinin-teror-listesinden-cikarilmasini--istiyor-1054062849.html

İsrail Başbakanı Bennett: İran, Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor

İsrail Başbakanı Bennett: İran, Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T05:06+0300

2022-02-21T05:06+0300

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devrim muhafızları

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İsrail Başbakanı Bennett, Kudüs'te düzenlenen 'Başkanlar Konferansı' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi.İran ile uluslararası aktörler arasındaki nükleer müzakerelerin yakın zamanda bir anlaşmaya dönüşeceğini belirten Bennett, "Yapılacak bu anlaşma, öyle görünüyor ki, daha fazla şiddetin olacağı daha tehlikeli bir Ortadoğu yaratacak. ABD'nin bizim en büyük ve en güçlü dostumuz olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bu anlaşmanın sonuçlarına bölgede ve İsrail'de yaşayan bizler katlanacağız" dedi.İran'ın "tüm bu kazanımlara rağmen yeni bir talebi daha olduğunu" kaydeden Bennett, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun ne demek olduğunu size açıklayayım: İran, dünyanın en büyük terör örgütünün kancanın ucundan kurtulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.İran ile varılacak anlaşmanın İsrail'in güvenliği için yeni sorunlar doğuracağını savunan Bennett, "İsrail, İran'ın nükleer gücün eşiğinde bir devlet olmasına izin vermeyecek" dedi.İsrail Başbakanı, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini geliştirmede büyük ilerleme kaydettiğine işaret ederek, anlaşma sonunda yaptırımların kaldırılması ile İran'ın "on milyarlarca dolar" kazanç sağlayacağını belirtti.

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naftali bennett, israil, iran, devrim muhafızları ordusu, devrim muhafızları