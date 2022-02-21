Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220221/israil-basbakani-bennett-iran-devrim-muhafizlarinin-teror-listesinden-cikarilmasini--istiyor-1054062849.html
İsrail Başbakanı Bennett: İran, Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor
İsrail Başbakanı Bennett: İran, Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T05:06+0300
2022-02-21T05:10+0300
dünya
naftali bennett
israil
iran
devrim muhafızları ordusu
devrim muhafızları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053580696_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f1dd691e12a1a4e84065db441f6cf375.jpg
İsrail Başbakanı Bennett, Kudüs'te düzenlenen 'Başkanlar Konferansı' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi.İran ile uluslararası aktörler arasındaki nükleer müzakerelerin yakın zamanda bir anlaşmaya dönüşeceğini belirten Bennett, "Yapılacak bu anlaşma, öyle görünüyor ki, daha fazla şiddetin olacağı daha tehlikeli bir Ortadoğu yaratacak. ABD'nin bizim en büyük ve en güçlü dostumuz olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bu anlaşmanın sonuçlarına bölgede ve İsrail'de yaşayan bizler katlanacağız" dedi.İran'ın "tüm bu kazanımlara rağmen yeni bir talebi daha olduğunu" kaydeden Bennett, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun ne demek olduğunu size açıklayayım: İran, dünyanın en büyük terör örgütünün kancanın ucundan kurtulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.İran ile varılacak anlaşmanın İsrail'in güvenliği için yeni sorunlar doğuracağını savunan Bennett, "İsrail, İran'ın nükleer gücün eşiğinde bir devlet olmasına izin vermeyecek" dedi.İsrail Başbakanı, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini geliştirmede büyük ilerleme kaydettiğine işaret ederek, anlaşma sonunda yaptırımların kaldırılması ile İran'ın "on milyarlarca dolar" kazanç sağlayacağını belirtti.
israil
iran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/07/1053580696_72:0:1173:826_1920x0_80_0_0_61a3fbc1675c6992f07cf5354ed4ee9f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
naftali bennett, israil, iran, devrim muhafızları ordusu, devrim muhafızları

İsrail Başbakanı Bennett: İran, Devrim Muhafızları'nın terör listesinden çıkarılmasını istiyor

05:06 21.02.2022 (güncellendi: 05:10 21.02.2022)
© REUTERS / Tsafrir Abayovİsrail Başbakanı Naftali Bennett
İsrail Başbakanı Naftali Bennett - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / Tsafrir Abayov
Abone olGoogle news
İsrail Başbakanı Naftali Bennett, İran'ın, Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde, Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ettiğini söyledi.
İsrail Başbakanı Bennett, Kudüs'te düzenlenen 'Başkanlar Konferansı' adlı etkinlikte yaptığı konuşmada, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile yürütülen nükleer müzakerelere değindi.
İran ile uluslararası aktörler arasındaki nükleer müzakerelerin yakın zamanda bir anlaşmaya dönüşeceğini belirten Bennett, "Yapılacak bu anlaşma, öyle görünüyor ki, daha fazla şiddetin olacağı daha tehlikeli bir Ortadoğu yaratacak. ABD'nin bizim en büyük ve en güçlü dostumuz olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bu anlaşmanın sonuçlarına bölgede ve İsrail'de yaşayan bizler katlanacağız" dedi.
İran'ın "tüm bu kazanımlara rağmen yeni bir talebi daha olduğunu" kaydeden Bennett, "Devrim Muhafızları Ordusu'nun terör listesinden çıkarılmasını talep ediyorlar. Bunun ne demek olduğunu size açıklayayım: İran, dünyanın en büyük terör örgütünün kancanın ucundan kurtulmasını istiyor" ifadelerini kullandı.
İran ile varılacak anlaşmanın İsrail'in güvenliği için yeni sorunlar doğuracağını savunan Bennett, "İsrail, İran'ın nükleer gücün eşiğinde bir devlet olmasına izin vermeyecek" dedi.
İsrail Başbakanı, İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesini geliştirmede büyük ilerleme kaydettiğine işaret ederek, anlaşma sonunda yaptırımların kaldırılması ile İran'ın "on milyarlarca dolar" kazanç sağlayacağını belirtti.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала