https://tr.sputniknews.com/20220221/israil-de-ukraynadaki-buyukelciligini-kievden-lvive-tasiyor-1054093436.html

İsrail de Ukrayna’daki Büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıyor

İsrail de Ukrayna’daki Büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıyor

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliklerini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldıklarını belirtti. Bakanlık, Ukrayna’daki vatandaşlarına derhal... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T21:33+0300

2022-02-21T21:33+0300

2022-02-21T21:33+0300

ukrayna krizi

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ukrayna

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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in Kiev’deki Büyükelçiliğinin faaliyeti Lviv’e taşınıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir dizi yabancı kaynakla yapılan istişarelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucu, Ukrayna’daki İsrail Büyükelçiliği personeline, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde açılan konsolosluğa taşınmaları talimatını verme kararını aldı” ifadesine yer verildi.İsrail temsilcileri, Ukrayna’daki vatandaşlarını karadan tahliye dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptığı ifade edilirken Ukrayna’daki İsrail vatandaşlarına bir kez daha derhal ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.

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israil, ukrayna, kiev, lviv