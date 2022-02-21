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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/israil-de-ukraynadaki-buyukelciligini-kievden-lvive-tasiyor-1054093436.html
İsrail de Ukrayna’daki Büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıyor
İsrail de Ukrayna’daki Büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıyor
İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliklerini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldıklarını belirtti. Bakanlık, Ukrayna’daki vatandaşlarına derhal... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:33+0300
2022-02-21T21:33+0300
ukrayna krizi
israil
ukrayna
kiev
lviv
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İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in Kiev’deki Büyükelçiliğinin faaliyeti Lviv’e taşınıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir dizi yabancı kaynakla yapılan istişarelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucu, Ukrayna’daki İsrail Büyükelçiliği personeline, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde açılan konsolosluğa taşınmaları talimatını verme kararını aldı” ifadesine yer verildi.İsrail temsilcileri, Ukrayna’daki vatandaşlarını karadan tahliye dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptığı ifade edilirken Ukrayna’daki İsrail vatandaşlarına bir kez daha derhal ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.
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israil, ukrayna, kiev, lviv

İsrail de Ukrayna’daki Büyükelçiliğini Kiev’den Lviv’e taşıyor

21:33 21.02.2022
© Twitterisrail bayrak
israil bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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İsrail Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’daki büyükelçiliklerini Kiev’den Lviv’e taşıma kararı aldıklarını belirtti. Bakanlık, Ukrayna’daki vatandaşlarına derhal ülkelerine dönme çağrısını yineledi.
İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İsrail’in Kiev’deki Büyükelçiliğinin faaliyeti Lviv’e taşınıyor. İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, bugün Dışişleri Bakanlığı’nda yapılan ve bir dizi yabancı kaynakla yapılan istişarelerin ardından yapılan durum değerlendirmesi sonucu, Ukrayna’daki İsrail Büyükelçiliği personeline, Ukrayna’nın batısındaki Lviv şehrinde açılan konsolosluğa taşınmaları talimatını verme kararını aldı” ifadesine yer verildi.
İsrail temsilcileri, Ukrayna’daki vatandaşlarını karadan tahliye dahil her türlü senaryoya hazırlık yaptığı ifade edilirken Ukrayna’daki İsrail vatandaşlarına bir kez daha derhal ülkeyi terk etme çağrısı yapıldı.
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