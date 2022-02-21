https://tr.sputniknews.com/20220221/johnson-rusyaya-yaptirim-tehditleri-irrasyonel-bir-aktoru-caydirmak-icin-yeterli-olmayabilir-1054089674.html
Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir
Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin 'irrasyonel bir aktör söz konusu olduğu için' yeterli olmayabileceğini... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T19:30+0300
2022-02-21T19:30+0300
2022-02-21T19:34+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
rusya
ukrayna
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053319360_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_dcb26f2c38c5fae07b02ce0188b6d739.jpg
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC on Sunday'e verdiği mülakatta Ukrayna krizi ve Rusya'nın mevcut tutumunu yorumladı. Johnson, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyerek, "Yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu an Vladimir Putin'in muhtemelen bu konuda mantıklı düşünmediğini kabul etmek zorundayız" dedi. 'İşgal' durumunda Londra ve Washington'un Rus şirketlerinin pound ve dolara erişimini engelleyebileceğini söyleyen Johnson, "Amerikalı dostlarımızla birlikte, onların pound ve dolar ticaretini durduracağız; bu çok çok sert bir darbe olacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/turkiye-karadenizi-askersizlestirmek-icin-montro-sozlesmesinin-21-maddesini-uygulayacak-mi-1054086345.html
ingiltere
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053319360_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fe231ae24e4972d8110a6276d3f9658f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, boris johnson, rusya, ukrayna
Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir
19:30 21.02.2022 (güncellendi: 19:34 21.02.2022) Abone ol
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin 'irrasyonel bir aktör söz konusu olduğu için' yeterli olmayabileceğini söyledi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC on Sunday'e verdiği mülakatta Ukrayna krizi ve Rusya'nın mevcut tutumunu yorumladı.
Johnson, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyerek, "Yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu an Vladimir Putin'in muhtemelen bu konuda mantıklı düşünmediğini kabul etmek zorundayız" dedi.
'İşgal' durumunda Londra ve Washington'un Rus şirketlerinin pound ve dolara erişimini engelleyebileceğini söyleyen Johnson, "Amerikalı dostlarımızla birlikte, onların pound ve dolar ticaretini durduracağız; bu çok çok sert bir darbe olacak" ifadelerini kullandı.