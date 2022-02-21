https://tr.sputniknews.com/20220221/johnson-rusyaya-yaptirim-tehditleri-irrasyonel-bir-aktoru-caydirmak-icin-yeterli-olmayabilir-1054089674.html

Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir

Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir

İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin 'irrasyonel bir aktör söz konusu olduğu için' yeterli olmayabileceğini... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T19:30+0300

2022-02-21T19:30+0300

2022-02-21T19:34+0300

ukrayna krizi

ingiltere

boris johnson

rusya

ukrayna

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC on Sunday'e verdiği mülakatta Ukrayna krizi ve Rusya'nın mevcut tutumunu yorumladı. Johnson, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyerek, "Yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu an Vladimir Putin'in muhtemelen bu konuda mantıklı düşünmediğini kabul etmek zorundayız" dedi. 'İşgal' durumunda Londra ve Washington'un Rus şirketlerinin pound ve dolara erişimini engelleyebileceğini söyleyen Johnson, "Amerikalı dostlarımızla birlikte, onların pound ve dolar ticaretini durduracağız; bu çok çok sert bir darbe olacak" ifadelerini kullandı.

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ingiltere, boris johnson, rusya, ukrayna