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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/johnson-rusyaya-yaptirim-tehditleri-irrasyonel-bir-aktoru-caydirmak-icin-yeterli-olmayabilir-1054089674.html
Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir
Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir
İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin 'irrasyonel bir aktör söz konusu olduğu için' yeterli olmayabileceğini... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T19:30+0300
2022-02-21T19:34+0300
ukrayna krizi
ingiltere
boris johnson
rusya
ukrayna
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC on Sunday'e verdiği mülakatta Ukrayna krizi ve Rusya'nın mevcut tutumunu yorumladı. Johnson, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyerek, "Yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu an Vladimir Putin'in muhtemelen bu konuda mantıklı düşünmediğini kabul etmek zorundayız" dedi. 'İşgal' durumunda Londra ve Washington'un Rus şirketlerinin pound ve dolara erişimini engelleyebileceğini söyleyen Johnson, "Amerikalı dostlarımızla birlikte, onların pound ve dolar ticaretini durduracağız; bu çok çok sert bir darbe olacak" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220221/turkiye-karadenizi-askersizlestirmek-icin-montro-sozlesmesinin-21-maddesini-uygulayacak-mi-1054086345.html
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ingiltere, boris johnson, rusya, ukrayna

Johnson: Rusya'ya yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir

19:30 21.02.2022 (güncellendi: 19:34 21.02.2022)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSBoris Johnson
Boris Johnson - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna konusunda Rusya'ya yönelik yaptırım tehditlerinin 'irrasyonel bir aktör söz konusu olduğu için' yeterli olmayabileceğini söyledi
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, BBC on Sunday'e verdiği mülakatta Ukrayna krizi ve Rusya'nın mevcut tutumunu yorumladı.
Johnson, Moskova'nın 'Ukrayna'yı işgal edeceği' iddiasını yineleyerek, "Yaptırım tehditleri, irrasyonel bir aktörü caydırmak için yeterli olmayabilir ve şu an Vladimir Putin'in muhtemelen bu konuda mantıklı düşünmediğini kabul etmek zorundayız" dedi.
'İşgal' durumunda Londra ve Washington'un Rus şirketlerinin pound ve dolara erişimini engelleyebileceğini söyleyen Johnson, "Amerikalı dostlarımızla birlikte, onların pound ve dolar ticaretini durduracağız; bu çok çok sert bir darbe olacak" ifadelerini kullandı.
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