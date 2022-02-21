https://tr.sputniknews.com/20220221/justin-bieber-koronaviruse-yakalandi-1054061436.html

Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Justin Bieber koronavirüse yakalandı

Ünlü sanatçı Justin Bieber’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı, Las Vegas'ta düzenlenecek konserinin bu nedenle iptal edildiği açıklandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

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yaşam

koronavirüs

abd

justin bieber

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ABD merkezli magazin dergisi People'a konuşan bir temsilcisi, ünlü yıldız Justin Bieber’ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.27 yaşındaki şarkıcının durumunun ise iyi olduğu kaydedildi.Cumartesi günü yapılan bir açıklamada, Bieber'ın pazar günü Las Vegas’ta vereceği konserin iptal edildiği belirtilmişti. Konserin 28 Haziran'a ertelendiği bildirilmişti.'The Justice Dünya Turnesi'ne Cuma günü San Diego’dan başlayan Bieber’ın, Salı günü Arizona, Glendale’deki konserini iptal edip etmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı.

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koronavirüs, abd, justin bieber