https://tr.sputniknews.com/20220221/kartalda-mac-sirasinda-kalp-krizi-gecirdi-1054071458.html
Kartal'da maç sırasında kalp krizi geçirdi
Kartal'da maç sırasında kalp krizi geçirdi
Kartal’da oynanan amatör lig maçı sırasında gol sevinciyle halı sahada kalp krizi geçiren Hakan Arabacı yoğun bakıma alındı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T12:10+0300
2022-02-21T12:10+0300
2022-02-21T12:14+0300
kalp krizi
spor
kartal
maç
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Kartal 75. Yıl Stadı’nda Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasında geçen gün oynanan amatör lig maçı sırasında 50 yaşlarındaki Hakan Arabacı, futbol oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.Futbol sahasında görevli sağlık ekipleri, Arabacı’ya hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacı, yoğun bakıma alındı.Arabacı’nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, takımı gol attıktan hemen sonra Hakan Arabacı’nın sahada fenalaşarak yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettikleri görülüyor. Arabacı’nın yaşı ilerlediği için normalde takımda oynamadığı, ancak son maç olduğu için oynamak istediği, arkadaşlarının da kırmayarak oynamasını kabul ettiği öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220213/trabzonspor-maci-oncesi-statta-kalp-krizi-geciren-taraftar-hayatin-kaybetti-1053798672.html
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kalp krizi, kartal, maç
Kartal'da maç sırasında kalp krizi geçirdi
12:10 21.02.2022 (güncellendi: 12:14 21.02.2022) Abone ol
Kartal’da oynanan amatör lig maçı sırasında gol sevinciyle halı sahada kalp krizi geçiren Hakan Arabacı yoğun bakıma alındı.
Kartal 75. Yıl Stadı’nda Tuzla Veteranlar ile Güzelyalı Masterler takımları arasında geçen gün oynanan amatör lig maçı sırasında 50 yaşlarındaki Hakan Arabacı, futbol oynarken bir anda fenalaşarak yere yığıldı.
Futbol sahasında görevli sağlık ekipleri, Arabacı’ya hemen müdahale ederek kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Arabacı, yoğun bakıma alındı.
Arabacı’nın yoğun bakımdaki tedavisi sürerken, olay anına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, takımı gol attıktan hemen sonra Hakan Arabacı’nın sahada fenalaşarak yere yığıldığı ve sağlık ekiplerinin müdahale ettikleri görülüyor. Arabacı’nın yaşı ilerlediği için normalde takımda oynamadığı, ancak son maç olduğu için oynamak istediği, arkadaşlarının da kırmayarak oynamasını kabul ettiği öğrenildi.