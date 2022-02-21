https://tr.sputniknews.com/20220221/kataloglu-fuhus-cetesine-operasyon-3-supheli-tutuklandi-1054069502.html
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı
Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri çok sayıda yabancı uyruklu kadına, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T11:28+0300
2022-02-21T11:28+0300
2022-02-21T11:29+0300
türkiye
fuhuş
operasyon
ankara
kadın
çete
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Cep telefonuna kadınların bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği mesajı gönderilen kişi emniyete ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı.2 aylık taki̇pte çalışma yöntemleri̇ beli̇rlendi̇Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 5 kişilik fuhuş çetesi tespit edildi. Birgün T.'nin çetenin lideri olduğu, katalogları hazırlayarak müşteri bulduğu saptandı. 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D.'nin, Ukrayna, Rusya, Moldovya, Kazakistan gibi ülkelerle bağlantılarını kullanarak iş bulma vaadiyle çok sayıda kadını Ankara'ya getirdiği tespit edildi. Musa K. adlı şüphelinin kadınların oturum alma, konaklama ve benzeri işlerini hallettiği, şüpheliler Burhan E. ile Süleyman K.'nin kadınları fuhuş amacıyla istenilen adreslere götürüp getirdikleri belirlendi.12 kadın kurtarıldıŞüphelilere ve mağdur kadınların tutulduğu Ankara ve Malatya'daki evlere ait adresler tespit edildikten sonra geçen ocak ayında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilere ait cep telefonlarının incelemesinde çok sayıda kadının fotoğraflarının bulunduğu katalog ele geçirildi. İletişim tespit tutanaklarında fuhuş karşılığında alınan paranın yarısının kadınlara verildiği, diğer kısmının da şüpheliler arasında paylaşıldığı tespit edildi.Emniyetteki işlemlerinin adından 15 Ocak'ta Ankara Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birgül T., Sakina D. ve Musa K., 'fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklandı; Burhan E. ile Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Çeteye yönelik soruşturma sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211130/istanbul-ve-bursada-fuhus-cetesine-vip-1-operasyonu-12-gozalti-1051284165.html
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fuhuş, operasyon, ankara, kadın, çete, telefon
Kataloglu fuhuş çetesine operasyon: 3 şüpheli̇ tutuklandı
11:28 21.02.2022 (güncellendi: 11:29 21.02.2022) Abone ol
Ankara'da, iş bulma vaadiyle Türkiye’ye getirdikleri çok sayıda yabancı uyruklu kadına, fotoğraflarının yer aldığı katalogla müşteri bularak fuhuş yaptıran 2'si kadın 5 kişilik çeteye operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Cep telefonuna kadınların bulunduğu katalogla birlikte beğendiği kadınla para karşılığında ilişkiye girebileceği mesajı gönderilen kişi emniyete ihbarda bulundu. Polisin yaptığı incelemede mesajın gönderildiği telefon numarasının, Ankara'da daha önce hakkında çok sayıda 'fuhuşa aracılık etmek' suçundan işlem yapılan Malatya'da ikamet eden Birgül T.'ye ait olduğu belirlendi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ayrımcılık ve Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar Bürosu savcısı İrfan Nuri Akdeniz’in talimatıyla Birgül T.'nin telefonu teknik takibe alındı.
2 aylık taki̇pte çalışma yöntemleri̇ beli̇rlendi̇
Yaklaşık 2 ay süren teknik takip sonucu 5 kişilik fuhuş çetesi tespit edildi. Birgün T.'nin çetenin lideri olduğu, katalogları hazırlayarak müşteri bulduğu saptandı. 'Sabrina' kod adlı Kazakistan uyruklu Sakina D.'nin, Ukrayna, Rusya, Moldovya, Kazakistan gibi ülkelerle bağlantılarını kullanarak iş bulma vaadiyle çok sayıda kadını Ankara'ya getirdiği tespit edildi. Musa K. adlı şüphelinin kadınların oturum alma, konaklama ve benzeri işlerini hallettiği, şüpheliler Burhan E. ile Süleyman K.'nin kadınları fuhuş amacıyla istenilen adreslere götürüp getirdikleri belirlendi.
12 kadın kurtarıldı
Şüphelilere ve mağdur kadınların tutulduğu Ankara ve Malatya'daki evlere ait adresler tespit edildikten sonra geçen ocak ayında eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, arama yapılan evlerde tutulan 12 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı. Şüphelilere ait cep telefonlarının incelemesinde çok sayıda kadının fotoğraflarının bulunduğu katalog ele geçirildi. İletişim tespit tutanaklarında fuhuş karşılığında alınan paranın yarısının kadınlara verildiği, diğer kısmının da şüpheliler arasında paylaşıldığı tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin adından 15 Ocak'ta Ankara Adliyesi’ne sevk edilen 5 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Birgül T., Sakina D. ve Musa K., 'fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarından tutuklandı; Burhan E. ile Süleyman K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Çeteye yönelik soruşturma sürüyor.