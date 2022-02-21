https://tr.sputniknews.com/20220221/kayip-ilani-verilen-kopek-12-yil-sonra-bulundu-1054070057.html

Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu

Kayıp ilanı verilen köpek 12 yıl sonra bulundu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12 yıldır kayıp olan bir köpek sahiplerine kavuştu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T11:36+0300

2022-02-21T11:36+0300

2022-02-21T11:36+0300

yaşam

abd

kaliforniya

polis

kayıp

köpek

çip

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1c/1052184015_0:253:2765:1808_1920x0_80_0_0_a905f2f6a9b90b9a9b31e026f3ebb3a0.jpg

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 12 yıl önce kayıp ilanı verilen köpek bulundu. Stockton kenti yakınlarındaki kırsal bir alanda bir araçtan aşağı atılan, yaşlı ve hasta görünen Zoey isimli köpeği bulan kişiler polisi arayarak durumu bildirdi.Zoey'i alan bir hayvan hizmetleri yetkilisi ise köpeğin mikroçipini okuttu ve 2010 yılından bu yana kayıp olduğunu fark etti.Zoey'in sahibi Michelle, "Böyle bir şeyin gerçekleşmesini asla beklemiyordum. Çok heyecanlıyım" dedi.San Joaquin Şerifi'nden yapılan açıklamaya göre mikroçip şirketi Zoey, 2015 yılı itibarıyla köpeği ölü olarak listeledi.Ancak görevli memur Brandon Levin, şirketle irtibata geçtikten sonra 12 yıldır telefon numarasını değiştirmeyen Michelle'in irtibatını aldı.Levin, "Michelle, olayı öğrendiğinde şoka girdi" diye konuştu.Köpek, 2010 yılında kaybolduğu yerin yaklaşık 100 kilometre uzağında bulundu.Köpeğin sahibi Michelle, "Gerçekten heyecanlıyım. Zoey’i ve onun ikiz kardeşini 6 aylıkken sahiplenmiştik. Yaklaşık 6 ay bizimleydi. Sadece 20 dakikalığına markete gitmiştik ve döndüğümüzde yoktu. Onu geri getireceğim ve sağlığına kavuşacağı için çok heyecanlıyım" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/2021in-en-populer-kedi-ve-kopek-isimleri-aciklandi-1053992109.html

kaliforniya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, kaliforniya, polis, kayıp, köpek, çip