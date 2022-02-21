https://tr.sputniknews.com/20220221/kayseride-cami-musluklarini-calan-sahislar-yakalandi-1054063177.html
Kayseri'de cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı
Kayseri'de cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı
Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T05:49+0300
2022-02-21T05:49+0300
2022-02-21T05:49+0300
türkiye
kayseri
hırsız
cami
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Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-hirsizlik-icin-camiye-giren-bir-kisi-imami-3-yerinden-bicakladi--1054061575.html
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kayseri, hırsız, cami
Kayseri'de cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı
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Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi.
Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.