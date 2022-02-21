https://tr.sputniknews.com/20220221/kayseride-cami-musluklarini-calan-sahislar-yakalandi-1054063177.html

Kayseri'de cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı

Kayseri'de cami musluklarını çalan şahıslar yakalandı

Kayseri'de 6 farklı camiden musluk çaldığı belirlenen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T05:49+0300

2022-02-21T05:49+0300

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türkiye

kayseri

hırsız

cami

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Talas ilçesinde 6 farklı camide meydana gelen muslukların çalınması olaylarıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda olayların şüphelisi olarak M.İ. (35) ve G.C.K. (35) düzenlenen operasyonla yakalandı. Ayrıca ekiplerce çalınan musluklar da ele geçirildi. Soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

https://tr.sputniknews.com/20220221/bursada-hirsizlik-icin-camiye-giren-bir-kisi-imami-3-yerinden-bicakladi--1054061575.html

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kayseri, hırsız, cami