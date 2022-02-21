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Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar
Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar
Ankara'da 87 yaşındaki Kamuran ve İrfan Türker çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, toplam 4 milyon TL dolandıran sanıklar Emrah Çiftçi ve Aziz... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T12:17+0300
2022-02-21T12:17+0300
türkiye
dolandırıcılık
ankara
yaşlı
çift
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Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini geçen yıl 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euro'yu çekip eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti. Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Beraatlarını talep etti̇lerAnkara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ve avukatları katıldı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, "Benim kesinlikle suçum yoktur. 1 yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.Rekor cezaMahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, sanıklardan Emrah Çiftçi ve Aziz Topur’a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca’ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezası verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.
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dolandırıcılık, ankara, yaşlı, çift, euro, dolar

Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar

12:17 21.02.2022
© DHAKimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar
Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© DHA
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Ankara'da 87 yaşındaki Kamuran ve İrfan Türker çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, toplam 4 milyon TL dolandıran sanıklar Emrah Çiftçi ve Aziz Topur 15'er yıl hapis ve 10 milyon 875 biner lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca ise 12 yıl 6'şar ay hapis ve 9 milyon 62 bin 500'er lira para cezasına çarptırıldı.
Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini geçen yıl 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.
Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euro'yu çekip eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti.
Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Beraatlarını talep etti̇ler

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ve avukatları katıldı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti.
Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, "Benim kesinlikle suçum yoktur. 1 yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.

Rekor ceza

Mahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, sanıklardan Emrah Çiftçi ve Aziz Topur’a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca’ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezası verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.
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Emekli profesör dolandırıldı: 10 günde 10 milyon TL
21 Ocak, 08:50
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