https://tr.sputniknews.com/20220221/kimlik-bilgilerinin-teror-orgutunun-eline-gectigini-soylerek-yasli-cifti-3-kez-dolandirdilar-1054071832.html

Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar

Kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini söylerek yaşlı çifti 3 kez dolandırdılar

Ankara'da 87 yaşındaki Kamuran ve İrfan Türker çiftini, telefonda kendilerini polis olarak tanıtıp, toplam 4 milyon TL dolandıran sanıklar Emrah Çiftçi ve Aziz... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T12:17+0300

2022-02-21T12:17+0300

2022-02-21T12:17+0300

türkiye

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Yenimahalle ilçesinde İrfan ve Kamuran Türker çiftini geçen yıl 11 Şubat'ta arayıp kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, kimlik bilgilerinin terör örgütünün eline geçtiğini, adına işlemler yapılarak paralarının teröristlerin eline geçebileceğini söyleyerek parayı teslim etmeleri gerektiğini belirtti.Paniğe kapılan çift, aynı gün banka hesaplarında bulunan 186 bin euro'yu çekip eve gelen ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheliye verdi. Çift, bir hafta sonra 18 Şubat'ta 101 bin 186 dolar, 24 Şubat'ta da 84 bin 210 dolar daha çekip aynı yöntemle kendilerini arayan şüphelilere teslim etti. Türker çifti, ilk iki olayda parayı siyah çanta ile almaya gelen şüphelinin, 3'üncüde poşete koyarak götürmesinden şüphelenerek polise haber verdi. Polis parayı teslim alan Hüseyin Karaca, kendisine gözcülük yapan Abdülkadir Özal ile Emrah Çiftçi ve Aziz Topur'u gözaltına alındı. 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Beraatlarını talep etti̇lerAnkara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanıklar Aziz Topur, Abdülkadir Özal, Emrah Çiftçi, Hüseyin Karaca ve avukatları katıldı. Savcı önceki celse verdiği mütalaasını tekrarlayarak sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Duruşmada mütalaaya karşı savunma yapan sanık Aziz Topur, "Benim kesinlikle suçum yoktur. 1 yılı bulan tutukluluk nedeniyle kendim dışında ailem de mağdurdur. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi. Emrah Çiftçi ise göremediği küçük bir çocuğu olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Diğer sanıklar da tahliyelerini talep etti.Rekor cezaMahkeme heyeti, sanıkların kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık suçunu işlediklerini belirterek, sanıklardan Emrah Çiftçi ve Aziz Topur’a ayrı ayrı 15 yıl hapis ve 10 milyon 875 bin lira para cezası, Abdulkadir Özal ve Hüseyin Karaca’ya ise ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 9 milyon 62 bin 500 lira para cezası verdi. Kararla birlikte sanıkların tutukluluk hallerinin devamı kararlaştırıldı.

https://tr.sputniknews.com/20220121/emekli-profesor-dolandirildi-10-gunde-10-milyon-tl-1052966353.html

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