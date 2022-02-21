https://tr.sputniknews.com/20220221/kopek-besleme-kavgasi-sokak-ortasinda-birbirlerine-kursun-yagdirdilar-1054063493.html

Köpek besleme kavgası: Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

Köpek besleme kavgası: Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar

İstanbul Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Murat Ç. ile Mustafa Ş. sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar. Mustafa... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T06:37+0300

2022-02-21T06:37+0300

2022-02-21T06:37+0300

türkiye

istanbul

seyrantepe

kavga

silahlı kavga

köpek

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Seyrantepe’de, önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) isimli şahıslar arasında köpek besleme yüzünden tartışma çıktı.Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaştı.Yaralı halde yerde yatan Murat Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.alındılGözaltına alındılarAmbulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı.Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.Ruhsatsız tabancalara el konulduŞahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu.Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı.

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istanbul, seyrantepe, kavga, silahlı kavga, köpek