https://tr.sputniknews.com/20220221/kopek-besleme-kavgasi-sokak-ortasinda-birbirlerine-kursun-yagdirdilar-1054063493.html
Köpek besleme kavgası: Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
Köpek besleme kavgası: Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
İstanbul Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Murat Ç. ile Mustafa Ş. sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar. Mustafa... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T06:37+0300
2022-02-21T06:37+0300
2022-02-21T06:37+0300
türkiye
istanbul
seyrantepe
kavga
silahlı kavga
köpek
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Seyrantepe’de, önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) isimli şahıslar arasında köpek besleme yüzünden tartışma çıktı.Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaştı.Yaralı halde yerde yatan Murat Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.alındılGözaltına alındılarAmbulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı.Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.Ruhsatsız tabancalara el konulduŞahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu.Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı.
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istanbul, seyrantepe, kavga, silahlı kavga, köpek
Köpek besleme kavgası: Sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar
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İstanbul Seyrantepe’de köpek besleme yüzünden çıkan kavgada silahlar çekildi. Murat Ç. ile Mustafa Ş. sokak ortasında birbirlerine kurşun yağdırdılar. Mustafa Ş., yaralanıp yere düşen Murat Ç.’ye ateş etmeye devam etti. İki kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Seyrantepe’de, önceki hafta pazartesi günü saat 20.30 sıralarında, Murat Ç. (40) ve Mustafa Ş. (42) isimli şahıslar arasında köpek besleme yüzünden tartışma çıktı.
Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Caddenin ortasında çatışan şahıslardan Murat Ç. yaralanınca yere düştü. Bunun üzerine diğer şahıs, Murat Ç.’yi defalarca tekmeleyerek birkaç kez daha ateş etti. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. olay yerinden uzaklaştı.
Yaralı halde yerde yatan Murat Ç., ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınarak Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ayağından yaralanan Mustafa Ş. ise kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi oldu.alındıl
Gözaltına alındılar
Ambulansla hastaneye kaldırılan Murat Ç. ile de görüşen polis ekipleri, Mustafa Ş. ile köpek besleme yüzünden önce tartıştıkları, sonrasında da çatıştıkları bilgisine ulaştı.
Bunun üzerine emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan yaralı iki şahıs, Kağıthane polisi tarafından gözaltına alındı.
Ruhsatsız tabancalara el konuldu
Şahısların olayda kullandıkları ruhsatsız tabancalara ise polis tarafından el konuldu.
Hastanede tedavisi tamamlanan Mustafa Ş. ve Murat Ç., adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çatıştılar, yerde başını tekmeledi, tekrar ateş açtı.