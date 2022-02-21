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Kübra Par'dan AK Partili Akbaşoğlu'na: Bu sözler sosyal medyaya düşer, o yüzden uyarmak istedim
Kübra Par'dan AK Partili Akbaşoğlu'na: Bu sözler sosyal medyaya düşer, o yüzden uyarmak istedim
Habertürk kanalının canlı yayın konuklarından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalara programın... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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kübra par
türkiye
muhammet emin akbaşoğlu
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AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Habertürk kanalında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.Türkiye’de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatan Akbaşoğlu, düşüncesini Avrupa’da artan enflasyon oranlarıyla açıkladı.Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, “Fransa’da 150 euroya yapılan alışveriş, yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro yüzde 7 yani 7 kat” ifadelerini kullandı.“Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama” sözleriyle Kübra Par araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par "Bu sözler sosyal medyaya düşer o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.
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kübra par, muhammet emin akbaşoğlu

Kübra Par'dan AK Partili Akbaşoğlu'na: Bu sözler sosyal medyaya düşer, o yüzden uyarmak istedim

02:40 21.02.2022 (güncellendi: 02:42 21.02.2022)
© Fotoğraf : InstagramKübra Par
Kübra Par - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Fotoğraf : Instagram
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Habertürk kanalının canlı yayın konuklarından, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu'nun enflasyon ile ilgili yaptığı açıklamalara programın sunucusu Kübra Par "Bu sözler sosyal medyaya düşer, o yüzden uyarmak istedim" yorumunda bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu Habertürk kanalında Kübra Par'ın sunduğu Açık ve Net programına konuk oldu.
Türkiye’de ekonomik krizin küresel nedenlerinin olduğunu anlatan Akbaşoğlu, düşüncesini Avrupa’da artan enflasyon oranlarıyla açıkladı.
Muhammet Emin Akbaşoğlu açıklamasında, Fransa’da 150 euroya yapılan alışveriş, yüzde 7’lere varan enflasyon sebebiyle artık 750 euro yüzde 7 yani 7 kat” ifadelerini kullandı.
“Yüzde 6-7 artıyorsa 6-7 kat artmış olmaz ama” sözleriyle Kübra Par araya girdi. Akbaşoğlu açılamasına devam etmesi üzerine Kübra Par "Bu sözler sosyal medyaya düşer o yüzden uyarmak istedim” ifadelerini kullandı.
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