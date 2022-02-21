https://tr.sputniknews.com/20220221/kuzey-kibrista-yeni-hukumet-kuruldu-1054075577.html

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T13:32+0300

2022-02-21T13:32+0300

2022-02-21T13:32+0300

politika

kuzey kıbrıs

hükümet

seçim

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.Seçim sonuçlarıUBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.

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kuzey kıbrıs, hükümet, seçim