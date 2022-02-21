https://tr.sputniknews.com/20220221/kuzey-kibrista-yeni-hukumet-kuruldu-1054075577.html
Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T13:32+0300
2022-02-21T13:32+0300
2022-02-21T13:32+0300
politika
kuzey kıbrıs
hükümet
seçim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050516157_19:0:721:395_1920x0_80_0_0_f36664794f8af0721d5314944910dd2d.jpg
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.Seçim sonuçlarıUBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.
kuzey kıbrıs
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/05/1050516157_106:0:633:395_1920x0_80_0_0_b32237a9806d8b4253d8b99db9148a18.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kıbrıs, hükümet, seçim
Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Abone ol
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Seçim sonuçları
UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.