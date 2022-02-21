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Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu
Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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politika
kuzey kıbrıs
hükümet
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.Seçim sonuçlarıUBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.
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kuzey kıbrıs, hükümet, seçim

Kuzey Kıbrıs'ta yeni hükümet kuruldu

13:32 21.02.2022
© AAFaiz Sucuoğlu
Faiz Sucuoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AA
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Kuzey Kıbrıs'ta Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP-Demokrat Parti (DP)-Yeniden Doğuş Partisi (YDP) koalisyon hükümeti konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.
Bugün, Sucuoğlu başkanlığında yeni hükümet kuruldu.

Seçim sonuçları

UBP, KKTC'de 23 Ocak'ta yapılan erken genel seçimi yüzde 39,54 ile ilk sırada bitirmişti.
Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) yüzde 32,4, DP yüzde 7,41, YDP yüzde 6,39, Halkın Partisi (HP) yüzde 6,68 oy almıştı.
Bu sonuçlara göre 50 kişilik Cumhuriyet Meclisinde UBP 24, CTP 18, DP 3, HP 3, YDP 2 sandalye elde etti.
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