https://tr.sputniknews.com/20220221/lavrov-bati-nato-ile-rusya-arasinda-asilmasi-guc-bir-cephelesme-yaratmaya-calisiyor-1054078463.html

Lavrov: Batı, NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışıyor

Lavrov: Batı, NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışıyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak ortamı gerdiğini söyledi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T14:43+0300

2022-02-21T14:43+0300

2022-02-21T15:18+0300

ukrayna krizi

sergey lavrov

rusya

nato

suriye

faysal mikdad

vladimir putin

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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamaya yönelik çabalarımız, Batılı meslektaşlarımızın Rusya ile Batı ittifakı arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak oluşturdukları atmosferden etkileniyor" dedi.Lavrov, bu tür girişimlerin somut sonuçlar elde etme kabiliyetlerini baltalamasına, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesini olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.Mikdad da, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı saldırganlığında teşvik ederken, Ukrayna'ya modern silah tedarik ederken, Ukrayna topraklarında askeri üsler inşa ederek tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederken her şeyden Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdüğüne dikkat çekti.Mikdad, Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın her yerde teşvik ettiği krizleri ve dünyanın bazı bölgelerinde tırmandırdığı gerilimleri ortadan kaldırmak için sarf ettiği çabaları desteklediklerinin altını çizdi.

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sergey lavrov, rusya, nato, suriye, faysal mikdad, vladimir putin