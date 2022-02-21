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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/lavrov-bati-nato-ile-rusya-arasinda-asilmasi-guc-bir-cephelesme-yaratmaya-calisiyor-1054078463.html
Lavrov: Batı, NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışıyor
Lavrov: Batı, NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışıyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak ortamı gerdiğini söyledi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T14:43+0300
2022-02-21T15:18+0300
ukrayna krizi
sergey lavrov
rusya
nato
suriye
faysal mikdad
vladimir putin
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Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamaya yönelik çabalarımız, Batılı meslektaşlarımızın Rusya ile Batı ittifakı arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak oluşturdukları atmosferden etkileniyor" dedi.Lavrov, bu tür girişimlerin somut sonuçlar elde etme kabiliyetlerini baltalamasına, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesini olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.Mikdad da, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı saldırganlığında teşvik ederken, Ukrayna'ya modern silah tedarik ederken, Ukrayna topraklarında askeri üsler inşa ederek tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederken her şeyden Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdüğüne dikkat çekti.Mikdad, Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın her yerde teşvik ettiği krizleri ve dünyanın bazı bölgelerinde tırmandırdığı gerilimleri ortadan kaldırmak için sarf ettiği çabaları desteklediklerinin altını çizdi.
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sergey lavrov, rusya, nato, suriye, faysal mikdad, vladimir putin

Lavrov: Batı, NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışıyor

14:43 21.02.2022 (güncellendi: 15:18 21.02.2022)
© Sputnik / POOL / Fotoğraf bankasına girFaysal Mikdad- Sergey Lavrov
Faysal Mikdad- Sergey Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Sputnik / POOL
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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın NATO ile Rusya arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak ortamı gerdiğini söyledi.
Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'la görüşmesinin başında konuşan Lavrov, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını uygulamaya yönelik çabalarımız, Batılı meslektaşlarımızın Rusya ile Batı ittifakı arasında aşılması güç bir cepheleşme yaratmaya çalışarak oluşturdukları atmosferden etkileniyor" dedi.
Lavrov, bu tür girişimlerin somut sonuçlar elde etme kabiliyetlerini baltalamasına, Rusya ile Suriye arasındaki stratejik ilişkilerin gelişmesini olumsuz etkilemesine izin vermeyeceklerini vurguladı.
Mikdad da, Batı'nın Ukrayna'yı Rusya'ya karşı saldırganlığında teşvik ederken, Ukrayna'ya modern silah tedarik ederken, Ukrayna topraklarında askeri üsler inşa ederek tüm uluslararası anlaşmaları ihlal ederken her şeyden Rusya'nın sorumlu olduğunu öne sürdüğüne dikkat çekti.
Mikdad, Rusya'nın ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Batı'nın her yerde teşvik ettiği krizleri ve dünyanın bazı bölgelerinde tırmandırdığı gerilimleri ortadan kaldırmak için sarf ettiği çabaları desteklediklerinin altını çizdi.
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