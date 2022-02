https://tr.sputniknews.com/20220221/lukasenko-belarusu-savunmak-icin-savasa-giden-ilk-kisi-olmaya-hazirim--1054081475.html

Lukaşenko: Belarus'u savunmak için savaşa giden ilk kişi olmaya hazırım

Lukaşenko: Belarus'u savunmak için savaşa giden ilk kişi olmaya hazırım

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, anavatanı korumak için gerekirse savaşa ilk giden kişi olmaya hazır olduğunu belirtti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T15:57+0300

2022-02-21T15:57+0300

2022-02-21T15:57+0300

ukrayna krizi

rusya

belarus

aleksandr lukaşenko

tatbikat

birlik kararlılığı - 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1054081538_0:0:2726:1534_1920x0_80_0_0_9ff61eba906f8b3778cb934dc4e14c1b.jpg

BELTA haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, “Ülkemizi kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Fakat gerekirse, ki bunu insanlara her zaman açıkça söylüyorum, üniformalı kişiler olan biz, Anavatanımızı korumak için ilk olarak gideceğiz” diye konuştu. Avrupa'daki durumu ‘savaş çığırtkanlığı psikozu’ olarak nitelendiren Lukaşenko, Belarus'un bu olayların tam merkezinde yer aldığını dile getirdi. Rusya ile Belarus’un ortak yürüttüğü Birlik Kararlılığı tatbikatı sırasında gazetecilere savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu ve ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlatmaya çalıştığına dikkat çeken Lukaşenko, şunları söyledi: “Tatbikattaydık ve tatbikatın sonuna doğru hava çok fena bozuldu, şiddetli yağmur, sulu kar, korkunç rüzgar. Herkes çok üşüdü, baktım ayakta durup titriyorlar. Ben ise hem yabancılar, hem de bizim insanlarımız alışık olduğumuz konforun olmadığı koşullarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi hissetmeleri için konuşmamı uzattım. Ve onlara sordum, “Peki şimdi anladınız mı, savaş şu an olduğumuz duruma göre çok daha korkunç olduğunu? Oysa biz güzel şartlara alışığız.”

rusya

belarus

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, tatbikat, birlik kararlılığı - 2022