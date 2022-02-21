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Lukaşenko: Belarus'u savunmak için savaşa giden ilk kişi olmaya hazırım
Lukaşenko: Belarus'u savunmak için savaşa giden ilk kişi olmaya hazırım
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, anavatanı korumak için gerekirse savaşa ilk giden kişi olmaya hazır olduğunu belirtti. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T15:57+0300
2022-02-21T15:57+0300
2022-02-21T15:57+0300
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rusya
belarus
aleksandr lukaşenko
tatbikat
birlik kararlılığı - 2022
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BELTA haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, “Ülkemizi kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Fakat gerekirse, ki bunu insanlara her zaman açıkça söylüyorum, üniformalı kişiler olan biz, Anavatanımızı korumak için ilk olarak gideceğiz” diye konuştu. Avrupa'daki durumu ‘savaş çığırtkanlığı psikozu’ olarak nitelendiren Lukaşenko, Belarus'un bu olayların tam merkezinde yer aldığını dile getirdi. Rusya ile Belarus’un ortak yürüttüğü Birlik Kararlılığı tatbikatı sırasında gazetecilere savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu ve ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlatmaya çalıştığına dikkat çeken Lukaşenko, şunları söyledi: “Tatbikattaydık ve tatbikatın sonuna doğru hava çok fena bozuldu, şiddetli yağmur, sulu kar, korkunç rüzgar. Herkes çok üşüdü, baktım ayakta durup titriyorlar. Ben ise hem yabancılar, hem de bizim insanlarımız alışık olduğumuz konforun olmadığı koşullarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi hissetmeleri için konuşmamı uzattım. Ve onlara sordum, “Peki şimdi anladınız mı, savaş şu an olduğumuz duruma göre çok daha korkunç olduğunu? Oysa biz güzel şartlara alışığız.”
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rusya, belarus, aleksandr lukaşenko, tatbikat, birlik kararlılığı - 2022
Lukaşenko: Belarus'u savunmak için savaşa giden ilk kişi olmaya hazırım
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Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, anavatanı korumak için gerekirse savaşa ilk giden kişi olmaya hazır olduğunu belirtti.
BELTA haber ajansının aktardığına göre Lukaşenko, “Ülkemizi kurtarmak için her şeyi yapmalıyız. Fakat gerekirse, ki bunu insanlara her zaman açıkça söylüyorum, üniformalı kişiler olan biz, Anavatanımızı korumak için ilk olarak gideceğiz” diye konuştu.
Avrupa'daki durumu ‘savaş çığırtkanlığı psikozu’ olarak nitelendiren Lukaşenko, Belarus'un bu olayların tam merkezinde yer aldığını dile getirdi.
Rusya ile Belarus’un ortak yürüttüğü Birlik Kararlılığı tatbikatı sırasında gazetecilere savaşın ne kadar korkunç bir şey olduğunu ve ne gibi zorluklara yol açabileceğini anlatmaya çalıştığına dikkat çeken Lukaşenko, şunları söyledi: “Tatbikattaydık ve tatbikatın sonuna doğru hava çok fena bozuldu, şiddetli yağmur, sulu kar, korkunç rüzgar. Herkes çok üşüdü, baktım ayakta durup titriyorlar. Ben ise hem yabancılar, hem de bizim insanlarımız alışık olduğumuz konforun olmadığı koşullarda yaşamanın nasıl bir şey olduğunu daha iyi hissetmeleri için konuşmamı uzattım. Ve onlara sordum, “Peki şimdi anladınız mı, savaş şu an olduğumuz duruma göre çok daha korkunç olduğunu? Oysa biz güzel şartlara alışığız.”