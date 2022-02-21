https://tr.sputniknews.com/20220221/markette-gorup-basladigi-satrancla-6-ayda-sampiyon-oldu-milli-takim-havuzuna-girdi-1054069136.html

Markette görüp başladığı satrançla 6 ayda şampiyon oldu, milli takım havuzuna girdi

Markette görüp başladığı satrançla 6 ayda şampiyon oldu, milli takım havuzuna girdi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesiyle gittiği markette görüp aldırdığı satranç takımıyla başladığı zeka oyununda üstün başarı sergileyen 7 yaşındaki Elif... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T11:18+0300

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yaşam

satranç

hatay

iskenderun

kız çocuğu

market

anne

milli takım

şampiyon

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İskenderun’da 6 ay önce annesi Selin Çalıkoğlu ile markete giden Elif Eylül Çalıkoğlu’nun burada gördüğü satranç takımı dikkatini çekti. Annesine satranç takımını aldıran Elif, zeka oyununda kısa sürede kendisini geliştirdi. 22- 29 Ocak tarihleri arasında Antalya'da yapılan Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonaları’nda katılan Elif, gösterdiği performansla milli takım havuzuna girmeyi başardı.Satranç oynamayı çok sevdiğini söyleyen Elif Eylül Çalıkoğlu, "Satrancı öğrenmek istedim ve böyle başladım. Sonra da iyi bir oyuncu oldum. Son yarışmada rakipler biraz zordu yine de dayandım. 3 saatlik bir maçta kaldım, rakip biraz zordu. Ama yine de milli takım havuzuna girdim. Milli takıma girmeyi çok istiyordum, annem ve babam da çok istiyordu ve hayallerim gerçek oldu. Satranç oynamak çok güzel. Bence herkes oynamalı, zihin oyunu, onu oynayan zeki olur" dedi.6 ayda şampi̇yonluk geldi̇Elif Eylül Çalıkoğlu'nun satranç öğretmeni Abdullah Onur Dağlı ise, "Elif ile birlikte 6 ay boyunca çok iyi ve sistemli bir şekilde dersimizi çalıştık, çalışmalar yaptık. 6 ayda ortalama bin 500 ile bin 600 arası soru çözdük kitaplardan. Bol bol maç yaptık. İlk turnuvasında Osmaniye'de şampiyon oldu. Ocak ayında da Türkiye şampiyonasına katıldı ve milli takıma girdi. Bundan sonraki yolu şampiyonluk. Hedefimiz milli takımda Türkiye şampiyonu olmak. İlk 3'e girmek ve oradan da kızımızı Avrupa'ya götürmek” diye konuştu.Selin Çalıkoğlu da kızıyla gurur duyduğunu kaydederek, şunları söyledi:

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