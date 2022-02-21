https://tr.sputniknews.com/20220221/melih-gokcek-ankarayi-ozhaseki-yuzunden-kaybettik-1054063762.html
Melih Gökçek: Ankara'yı Özhaseki yüzünden kaybettik
Melih Gökçek: Ankara'yı Özhaseki yüzünden kaybettik
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Gökçek’e göre Ankara, aday gösterilen Mehmet... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T07:01+0300
2022-02-21T07:01+0300
2022-02-21T07:02+0300
politika
melih gökçek
mehmet özhaseki
ankara
mansur yavaş
ak parti
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Ankara Masası TV’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde Ankara’nın kendisi yerine aday gösterilen Mehmet Özhaseki’nin hataları yüzünden kaybedildiğini savundu. Programda Özhaseki’nin seçimi kazanması için elinden geleni yaptığını öne süren Gökçek, "AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 maddelik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. Bunlardan sadece 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’ dedim. Ama dediğimi yapmadı ve 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti” dedi.Gökçek, ""Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım" diye konuştu.
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melih gökçek, mehmet özhaseki, ankara, mansur yavaş, ak parti
Melih Gökçek: Ankara'yı Özhaseki yüzünden kaybettik
07:01 21.02.2022 (güncellendi: 07:02 21.02.2022) Abone ol
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken açıklamalar geldi. Gökçek’e göre Ankara, aday gösterilen Mehmet Özhaseki’nin seçim hataları yüzünden kaybedildi.
Ankara Masası TV’de gündeme dair açıklamalarda bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, yerel seçimlerde Ankara’nın kendisi yerine aday gösterilen Mehmet Özhaseki’nin hataları yüzünden kaybedildiğini savundu.
Programda Özhaseki’nin seçimi kazanması için elinden geleni yaptığını öne süren Gökçek, "AK Parti’yi alamazlardı. Tamamen bizim hatalarımız. Özhaseki aday oldu. Kendisine o zaman ben dedim ki ‘7 puan alttasın sana 6 maddelik bir strateji çiziyorum bunların toplamı 15 puan. Bunlardan sadece 4 puan alırsan 1 puan öne geçeceksin’ dedim. Ama dediğimi yapmadı ve 4 puan farkla Ankara’yı kaybetti” dedi.
Gökçek, ""Bugün ben Mansur'la karşı karşıya geleyim ezer ezer atarım" diye konuştu.