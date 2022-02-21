https://tr.sputniknews.com/20220221/mobilyacilardan-yuzde-8-indirim-kampanyasi-1054083212.html

Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kampanyası

Mobilyacılardan yüzde 8 indirim kampanyası

Mobilya Dernekleri Federasyonu öncülüğünde 15 dernek ve 1.500 markanın katılımıyla mobilya satışlarında 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyasına... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T16:31+0300

2022-02-21T16:31+0300

2022-02-21T16:31+0300

ekonomi

mosfed

mobilya dernekleri federasyonu (mosfed)

ahmet güleç

açıklama

mobilya

indirim

zam

fiyat

artış

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Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bugün bir araya geldiklerini anımsatarak, bu görüşmede ülke ekonomisine ilişkin detaylı görüşmelerde bulunduklarını söyledi.Mobilya sektörünün, Türkiye için elini taşın altına koymaktan hiçbir zaman çekinmediğini ifade eden Güleç, MOSFED'e bağlı 15 üye dernekle birlikte alınan karar kapsamında tüm mobilya ürünlerinde yüzde 8 indirim kampanyası başlattıklarını, bu kararın birçok sektöre canlılık katacağını vurguladı.Güleç, 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyasına yüzde 8 indirimle katıldıklarını, kampanya sayesinde tüketicilerin yüzde 8 indirimle mobilya ihtiyaçlarını karşılayabileceğini bildirdi.'Birçok sektörde üretim ve alışveriş canlanacak'Ahmet Güleç, hareketlenen ekonomi çarklarının sadece mobilya sektörüyle sınırlı kalmayacağını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:Güleç, 'Birlikten Berekete Kazanan Türkiye' kampanyasında yerli sanayici ve üreticinin kazanacağını, bu canlılığın üreticilere umut, güç ve bereket olacağını söyledi.Kampanyaya 15 dernek katılıyorMOSFED öncülüğünde düzenlenen yüzde 8 indirim kampanyasına alanında öncü olan 1500'den fazla marka ve 15 dernek katılıyor.Bu dernekler arasında Antakya Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ankara Siteler Mobilya Üreticileri Derneği, Ege Mobilya Sanayicileri Dayanışma Derneği, Eskişehir Mobilya Sanayi Kümelenmesi Derneği, İnegöl Mobilya Sanayicileri Derneği, Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği, Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği, Mobilya Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği, Mobilya Sanayi İş Adamları Derneği, Türkiye Mobilya Sanayicileri Derneği, Adana Mobilya Sanayicileri İş Adamları Derneği, Ahşap Mutfak ve Banyo Mobilyası Sanayici ve İthalatçıları Derneği, Okul Mobilyaları ve Gereçleri Sanayicileri Derneği, Ofis Mobilyaları Sanayi ve İş Adamları Derneği yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220121/mosfed-baskani-gulec-mobilya-fiyatlarina-subatta-en-az-yuzde-25-zam-bekleniyor-1052982421.html

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