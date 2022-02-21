https://tr.sputniknews.com/20220221/muhalefetin-28-subat-bulusmasi-programi-belli-oldu-1054064557.html

Muhalefetin '28 Şubat buluşması' programı belli oldu

Muhalefetin '28 Şubat buluşması' programı belli oldu

Altı muhalefet partisi 28 Şubat’ta yapacakları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile ilgili ortak açıklama için davetiyeler hazırlandı. Partilerin isimleri... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T08:16+0300

2022-02-21T08:16+0300

2022-02-21T08:16+0300

politika

muhalefet

güçlendirilmiş parlamenter sistem

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"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmalarını tamamlayan 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ta bir toplantıyla ortak metni kamuoyuyla paylaşacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesini yayımladı.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yazan davetiyede, 6 partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor. Davetiyede, parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti. Ankara Bilkent Oteli'nde saat 13.30'da yapılacak olan etkinliği Tuluhan Tekelioğlu sunacak.İlk önce genel başkan yardımcısının mutabakat metnini okuyacağı törende ardından genel başkanlar metni imzalayacak. Törene 300 meslek örgütü, vakıf, dernek ve gazeteci çağrıldı.

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muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem