https://tr.sputniknews.com/20220221/muhalefetin-28-subat-bulusmasi-programi-belli-oldu-1054064557.html
Muhalefetin '28 Şubat buluşması' programı belli oldu
Muhalefetin '28 Şubat buluşması' programı belli oldu
Altı muhalefet partisi 28 Şubat’ta yapacakları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile ilgili ortak açıklama için davetiyeler hazırlandı. Partilerin isimleri... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T08:16+0300
2022-02-21T08:16+0300
2022-02-21T08:16+0300
politika
muhalefet
güçlendirilmiş parlamenter sistem
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_99c885bc1a21597782c44d9f009533b1.jpg
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmalarını tamamlayan 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ta bir toplantıyla ortak metni kamuoyuyla paylaşacak.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesini yayımladı.Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yazan davetiyede, 6 partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor. Davetiyede, parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti. Ankara Bilkent Oteli'nde saat 13.30'da yapılacak olan etkinliği Tuluhan Tekelioğlu sunacak.İlk önce genel başkan yardımcısının mutabakat metnini okuyacağı törende ardından genel başkanlar metni imzalayacak. Törene 300 meslek örgütü, vakıf, dernek ve gazeteci çağrıldı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0c/1053778619_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_b23bb79a82c0436d9a5c4cee8df346c5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
muhalefet, güçlendirilmiş parlamenter sistem
Muhalefetin '28 Şubat buluşması' programı belli oldu
Abone ol
Altı muhalefet partisi 28 Şubat’ta yapacakları 'Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' ile ilgili ortak açıklama için davetiyeler hazırlandı. Partilerin isimleri alfabetik olarak sıralandı. Törene 300 meslek örgütü, vakıf, dernek ve gazeteci çağrıldı.
"Güçlendirilmiş parlamenter sistem" çalışmalarını tamamlayan 6 muhalefet partisi 28 Şubat'ta bir toplantıyla ortak metni kamuoyuyla paylaşacak.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başdanışmanı Deniz Demir, sosyal medya hesabından 6 muhalefet parti liderinin 28 Şubat'ta düzenleyeceği toplantının davetiyesini yayımladı.
Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yazan davetiyede, 6 partinin logoları ve genel başkanlarının isimleriyle birlikte imzaları yer alıyor. Davetiyede, parti isimlerinin alfabetik sıralamaya göre yazılması dikkat çekti.
Ankara Bilkent Oteli'nde saat 13.30'da yapılacak olan etkinliği Tuluhan Tekelioğlu sunacak.
İlk önce genel başkan yardımcısının mutabakat metnini okuyacağı törende ardından genel başkanlar metni imzalayacak. Törene 300 meslek örgütü, vakıf, dernek ve gazeteci çağrıldı.