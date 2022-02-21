https://tr.sputniknews.com/20220221/pekin-olimpiyatlarinda-yarisan-finlandiyali-kayakci-lindholmun-penisi-dondu-1054067216.html
Pekin Olimpiyatları'nda yarışan Finlandiyalı kayakçı Lindholm'un penisi dondu
Pekin Olimpiyatları'nda yarışan Finlandiyalı kayakçı Lindholm'un penisi dondu
Pekin Olimpiyatları'nda Finlandiya'nın kros kayağı takımından Remi Lindholm'un, soğuk rüzgarlar ve aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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Geçen hafta Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Finlandiya ekibinden Remi Lindholm zor anlar yaşadı.Aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçen Lindholm'un cinsel organı dondu.Yarışta 28. sırada yer alan Lindholm Fin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.'Hayatımın en zor yarışlarından biri'Finli sporcu, parkuru 'hayatının en zor yarışlarından biri' olarak değerlendirdi.Donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı.Lindholm, yarışı sona erdirdikten sonra ısınmaya başladığı sırada 'acının dayanılmaz hale geldiğini' belirtti.Yarışta altın madalyanın sahibi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksandr Bolşunov olmuştu.
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pekin olimpiyatları, donma, penis, remi lindholm
Pekin Olimpiyatları'nda yarışan Finlandiyalı kayakçı Lindholm'un penisi dondu
10:05 21.02.2022 (güncellendi: 10:08 21.02.2022) Abone ol
Pekin Olimpiyatları'nda Finlandiya'nın kros kayağı takımından Remi Lindholm'un, soğuk rüzgarlar ve aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçtikten sonra penisi dondu.
Geçen hafta Pekin Kış Olimpiyatları kapsamında Zhangjiakou Ulusal Kros Kayak Merkezi'nde düzenlenen kayak kros erkekler 50 kilometre toplu çıkışta, Finlandiya ekibinden Remi Lindholm zor anlar yaşadı.
Aşırı düşük sıcaklıklarda yaklaşık 1 saat 16 dakika boyunca 30 kilometrelik parkuru geçen Lindholm'un cinsel organı dondu.
Yarışta 28. sırada yer alan Lindholm Fin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada yarışın video görüntülerine işaret ederek, "Yarışı son erdirdiğimde vücudumun hangi kısmının bir miktar donmuş olduğunu tahmin edebiliyorsunuzdur" ifadelerini kullandı.
'Hayatımın en zor yarışlarından biri'
Finli sporcu, parkuru 'hayatının en zor yarışlarından biri' olarak değerlendirdi.
Donma tehlikesi nedeniyle parkuru kısaltılan Lindholm, yarışı sıcak su torbasıyla tamamladı.
Lindholm, yarışı sona erdirdikten sonra ısınmaya başladığı sırada 'acının dayanılmaz hale geldiğini' belirtti.
Yarışta altın madalyanın sahibi, Rusya Olimpiyat Komitesi'nden Aleksandr Bolşunov olmuştu.