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https://tr.sputniknews.com/20220221/piknik-yapmak-icin-gittikleri-gol-kiyisinda-kadin-cesedi-buldular-1054092969.html
Piknik yapmak için gittikleri göl kıyısında kadın cesedi buldular
Piknik yapmak için gittikleri göl kıyısında kadın cesedi buldular
İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne gidenler, bir kadın cesedi ile karşılaştı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T21:18+0300
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türkiye
kadın
kadın cinayeti
ceset
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Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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kadın, kadın cinayeti, ceset, ödemiş

Piknik yapmak için gittikleri göl kıyısında kadın cesedi buldular

21:18 21.02.2022 (güncellendi: 21:22 21.02.2022)
© İHAİzmir, olay yeri
İzmir, olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© İHA
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne gidenler, bir kadın cesedi ile karşılaştı.
Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı.
Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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