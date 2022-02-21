https://tr.sputniknews.com/20220221/piknik-yapmak-icin-gittikleri-gol-kiyisinda-kadin-cesedi-buldular-1054092969.html

Piknik yapmak için gittikleri göl kıyısında kadın cesedi buldular

Piknik yapmak için gittikleri göl kıyısında kadın cesedi buldular

İzmir'in Ödemiş ilçesinde piknik yapmaya Gölcük Gölü'ne gidenler, bir kadın cesedi ile karşılaştı. 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T21:18+0300

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türkiye

kadın

kadın cinayeti

ceset

ödemiş

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Piknik yapmak için göl kıyısına giden vatandaşlar, suda hareketsiz halde yatan bir kişiyi gördü.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından bölge güvenlik çemberine alınırken, kadın cesedi kıyıya çıkartıldı. Yapılan incelemede kadının üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenilirken, ceset savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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kadın, kadın cinayeti, ceset, ödemiş