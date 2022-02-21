https://tr.sputniknews.com/20220221/prof-gorurden-marmaradaki-deprem-icin-aciklama-konumu-geregi-uyarici-1054063650.html
Prof. Görür'den Marmara'daki deprem için açıklama: 'Konumu gereği uyarıcı'
Prof. Görür'den Marmara'daki deprem için açıklama: 'Konumu gereği uyarıcı'
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem için değerlendirmelerde bulundu. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T06:52+0300
2022-02-21T06:52+0300
2022-02-21T06:54+0300
türkiye
marmara denizi
deprem
naci görür
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Görür'ün açıklaması şöyle:"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"
https://tr.sputniknews.com/20220220/tekirdagin-sarkoy-ilcesine-41-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1054059420.html
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Prof. Görür'den Marmara'daki deprem için açıklama: 'Konumu gereği uyarıcı'
06:52 21.02.2022 (güncellendi: 06:54 21.02.2022) Abone ol
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki deprem için değerlendirmelerde bulundu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Saat 23.20'de meydana gelen deprem, 7 km derinlikte gerçekleşti. Deprem Tekirdağ ve ilçelerinde de hissedildi.
Yer bilimci ve Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Görür'ün açıklaması şöyle:
"Arkadaşlar, biraz önce Tekirdağ-Güzelköy açıklarında 4,2’lik bir deprem meydana geldi. Deprem Marmara Fay zonunda ve Muhtemelen Tekirdağ kolu ile ilişkili. Bu kol üzerinde zaman zaman bu büyüklüğe varan depremlere gaz çıkışları da neden olabiliyor. Konumu gereği bu deprem uyarıcı"