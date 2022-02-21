https://tr.sputniknews.com/20220221/puitnin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-karari-sonrasi-zelenskiy-biden-ile-gorustu-1054096715.html

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T23:53+0300

2022-02-21T23:53+0300

2022-02-22T00:03+0300

vladimir zelenskiy

joe biden

ukrayna krizi

ukrayna krizi

vladimir putin

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.

https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html

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vladimir zelenskiy, joe biden, ukrayna krizi, vladimir putin