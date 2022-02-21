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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220221/puitnin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-karari-sonrasi-zelenskiy-biden-ile-gorustu-1054096715.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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vladimir zelenskiy
joe biden
ukrayna krizi
ukrayna krizi
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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vladimir zelenskiy, joe biden, ukrayna krizi, vladimir putin

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü

23:53 21.02.2022 (güncellendi: 00:03 22.02.2022)
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANSVladimir Zelenskiy- Joe Biden
Vladimir Zelenskiy- Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© AFP 2022 / GINTS IVUSKANS
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Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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