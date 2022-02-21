https://tr.sputniknews.com/20220221/puitnin-donetsk-ve-luganskin-bagimsizligini-tanima-karari-sonrasi-zelenskiy-biden-ile-gorustu-1054096715.html
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T23:53+0300
2022-02-21T23:53+0300
2022-02-22T00:03+0300
vladimir zelenskiy
joe biden
ukrayna krizi
ukrayna krizi
vladimir putin
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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vladimir zelenskiy, joe biden, ukrayna krizi, vladimir putin
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD Başkanı Biden ile telefonda görüştü
23:53 21.02.2022 (güncellendi: 00:03 22.02.2022) Abone ol
Rusya lideri Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıma kararı sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Biden ile son saatlerde yaşanan gelişmeleri ele aldıklarını belirtti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile de görüşmeyi planladığını aktaran Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısına başladıklarını ifade etti.