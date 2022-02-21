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Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının ardından halk kararı kutlamak için sokağa indi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
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dünya
rusya
vladimir putin
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Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı. Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı. Putin bugün ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararlarını imzaladığını açıklamıştı. Duma, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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rusya, vladimir putin, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk

Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda

23:13 21.02.2022 (güncellendi: 23:37 21.02.2022)
© RuptlyPutin’in Donbass ve Lugansk’ı tanıma kararının ardından halk kutlamak için sokağa indi
Putin’in Donbass ve Lugansk’ı tanıma kararının ardından halk kutlamak için sokağa indi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Ruptly
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının ardından halk kararı kutlamak için sokağa indi.
Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.
Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı.
Putin bugün ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararlarını imzaladığını açıklamıştı.
Duma, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.
Президент РФ В. Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
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Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı
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