https://tr.sputniknews.com/20220221/putinin-donbass-ve-luganski-tanima-kararinin-ardindan-halk-kulama-icin-sokaklarda-1054095071.html
Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının ardından halk kararı kutlamak için sokağa indi. 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T23:13+0300
2022-02-21T23:13+0300
2022-02-21T23:37+0300
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Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı. Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı. Putin bugün ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararlarını imzaladığını açıklamıştı. Duma, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220221/putin-ukrayna-rusya-icin-sadece-komsu-bir-ulke-degil-ayni-zamanda-tarihin-bir-parcasidir-1054093924.html
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rusya, vladimir putin, lugansk halk cumhuriyeti, lugansk
Putin'in Donbass ve Lugansk'ı tanıma kararının ardından halk kutlama için sokaklarda
23:13 21.02.2022 (güncellendi: 23:37 21.02.2022) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Donbass Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararının ardından halk kararı kutlamak için sokağa indi.
Donbass ve Lugansk Halk Cumhuriyetilerinin bağımsızlığı bu akşam Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından resmi olarak tanındı.
Kararın açıklanmasının ardından halk sokağa inerek kutlama yaptı.
Putin bugün ulusa sesleniş konuşmasında, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarını tanıma kararlarını imzaladığını açıklamıştı.
Duma, Putin’e Donbass’taki Halk Cumhuriyetleri'nin tanınması çağrısında bulunmuştu.