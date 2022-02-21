https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html
RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:17+0300
2022-02-21T16:17+0300
2022-02-21T16:18+0300
türkiye
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ilhan taşçı
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euronews
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voa
lisans
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Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.Taşçı ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ilhan taşçı, dw türkçe, euronews, euronews türkçe, yayın, voa, lisans
RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
16:17 21.02.2022 (güncellendi: 16:18 21.02.2022) Abone ol
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.
Taşçı ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.