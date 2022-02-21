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RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için... 21.02.2022, Sputnik Türkiye
2022-02-21T16:17+0300
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radyo ve televizyon üst kurulu (rtük)
ilhan taşçı
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Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.Taşçı ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html
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rtük, radyo ve televizyon üst kurulu (rtük), ilhan taşçı, dw türkçe, euronews, euronews türkçe, yayın, voa, lisans

RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı

16:17 21.02.2022 (güncellendi: 16:18 21.02.2022)
© Fotoğraf : Twitter / İlhan Taşçı RTÜK üyesi İlhan Taşçı
RTÜK üyesi İlhan Taşçı - Sputnik Türkiye, 1920, 21.02.2022
© Fotoğraf : Twitter / İlhan Taşçı
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RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.
Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.
Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.
Taşçı ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanı Ebubekir Şahin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.02.2022
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