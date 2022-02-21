https://tr.sputniknews.com/20220221/rtuk-uyesi-tasci-72-saatlik-sure-islemeye-basladi-1054082513.html

RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı

RTÜK üyesi Taşçı: 72 saatlik süre işlemeye başladı

RTÜK üyesi İlhan Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T16:17+0300

2022-02-21T16:17+0300

2022-02-21T16:18+0300

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Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) CHP'li üyesi İlhan Taşçı, Twitter üzerinden paylaşımda bulundu.Taşçı, "RTÜK’ün Amerika'nın Sesi, DW Türkçe ve Euronews Türkçe sitelerinin lisans almalarına ilişkin kararlar siteye yüklendi. Kuruluşlar için tanınan 72 saatlik süre işlemeye başladı" dedi.Taşçı ayrıca, "RTÜK, başvurmayan sitelerin erişimlerinin engellenmesini mahkemeden isteyecek" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220218/rtuk-baskani-sahinden-rtuk-uyesi-tasciya-sezen-aksu-yaniti-talimat-verilmedi-1053992418.html

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