https://tr.sputniknews.com/20220221/rusya-muslumanlari-donetskten-gelen-siginmacilara-yardim-edecek-1054091146.html

Rusya Müslümanları, Donetsk’ten gelen sığınmacılara yardım edecek

Rusya Müslümanları, Donetsk’ten gelen sığınmacılara yardım edecek

Rusya Müftüler Konseyi ve Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi Başkan Yardımcısı Damir Muhetdinov, Müslüman kuruluşların Donetsk’ten Rusya’ya gelen... 21.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-21T20:15+0300

2022-02-21T20:15+0300

2022-02-21T20:15+0300

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rusya

müslüman

donbass

ukrayna krizi

donetsk

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Sputnik’e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Muhetdinov, Rusya’daki Müslüman kuruluşların Donetsk’ten Rusya’ya gelen sığınmacılara, dini inançlarına bakılmaksızın gerekli tüm desteğin sağlayacağını söyledi.Muhetdinov, “Bugün, ülkenin 59 bölgesini temsil eden Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi üyeleri ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nden gelen sığınmacılara geniş destek sağlama olanaklarını tartıştık. Ukrayna sınırındaki dini liderlere ve Müslüman ruhani yönetimlere büyük sorumluluk düşüyor. Örneğin, sıcak noktadan yüzlerce insanın kabul etmeye ve ağırlamaya hazır olan Rostov bölgesinde. Hangi ulusal veya dini mensubiyetleri olduğunu sormuyoruz. Bizim için onlar sığınmacı ve onlara yardım etmeliyiz” diye konuştu.Toplantıda bu durumda atılacak sonraki adımların da belirlendiğine dikkat çeken Muhetdinov, “Rusya Müslümanları Ruhani İdaresi Başkanı Ravil Gaynutdin’in emriyle 19 Şubat tarihinde sığınmacılara insani yardım organizasyonu için merkez kuruldu. Bu hem bölgelerden insani yardımın toplanması hem de Rostov bölgesine ulaştırılması için geçerli. Açıkçası, insani yardımın dağıtımı için Rusya Federasyonu Müslümanları Ruhani İdaresi’nden, yardımları teslim edecek ve sığınmacılarla yerinde çalışacak olan özel bir ekip tayin edeceğiz” ifadelerini kullandı.İdareden birçok bölge yöneticisinin sığınmacıları kabul edip yerleştirmeye hazır olduklarını söylediklerine dikkat çeken Muhetdinov, “Hızlı bir şekilde çalışıyoruz ve sığınmacılar, İdaremizden ihtiyaç duydukları her şeyi eksiksiz olarak alacak. Dualarımızla da bu insanların yanındayız” vurgusunu yaptı.

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rusya, müslüman, donbass, ukrayna krizi, donetsk